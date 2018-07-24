Baraj gölüne düşen çocuğun cesedi bulundu

Osmancık ilçesi Karaçaköy köyü yakınlarında ailesiyle birlikte Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan Kargı HES baraj gölüne gelen ve kardeşiyle birlikte beton bent üzerinde otururken baraj gölüne düşen Ali Arda Çiçek (10) için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatılmıştı. AFAD ekipleri tarafından yaklaşık 2,5 süren çalışmalar sonucu küçük çocuk bulundu. Baraj gölüne düştüğü noktadan yaklaşık 30 metre uzaklıkta bulunan Ali Arda Çiçek’in cansız bedeni botla kıyıya çıkartıldı. Çocuğun cesedi otopsi için ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi morguna götürüldü.