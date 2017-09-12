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12 Eylül 2017 16:50

“Barış ve Medeniyet’in Başkenti Çorum” fotoğraf yarışması sonuçlandı

Çorum Valiliği İl Özel İdaresi tarafından yapılan ‘Barış ve Medeniyetin Başkenti Çorum’ konulu fotoğraf yarışması sona erdi.

“Barış ve Medeniyet’in Başkenti Çorum” fotoğraf yarışması sonuçlandı

12 Eylül 2017 16:50


13 Mayıs 2017 tarihinde başlayan başvurular 5 Eylül 2017 tarihi itibariyle sona ererken, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) onayı ile düzenlenen yarışmanın sonucu bugün duyuruldu.


9 Eylül 2017 cumartesi günü yapılan seçici kurulun değerlendirmesi sonucu İl Özel İdaresi’nin düzenlediği ‘Barış ve Medeniyetin Başkenti Çorum’ konulu fotoğraf yarışmasına Samsun’dan Mustafa Güral “Kalehisar” adlı eseriyle birinci oldu. Yine Samsun’dan Egemen Umut Şen “Hattuşa” isimli fotoğrafıyla yarışmanın ikincisi olurken, üçüncü ise İstanbul’dan Usta isimli fotoğrafıyla Nuri Çoban oldu. Zonguldak’tan Kahraman Bekcili iki kez olmak üzere İzmit’ten Murat İbanoğlu, Samsun’dan Zeynep Seker, Aksaray’dan Caner Başer ve Ankara’dan Ümmü Kandilcioğlu yarışma sonucunda mansiyon ödülü kazanan isimler oldular. 199 kişinin fotoğraflarıyla katılım sağladığı yarışmanın sona ermesiyle ayrıca sergileme ödülü (50 adet) kazanan isimler de belirlendi.


İl Özel İdaresi tarafından düzenlenen‘Barış ve Medeniyetin Başkenti Çorum’ konulu fotoğraf yarışmasının sona ermesiyle birlikte dereceye giren isimler için ödül töreni düzenlenecek. Dereceye giren yarışmacılarla birlikte sergileme kazanan isimlerin fotoğrafları da Cuma günü açılacak sergiyle fotoğrafseverlerle buluşacak.


Çorum’un farklı açılardan ve renklerden görüleceği fotoğraf sergisi, 15 Eylül Cuma günü saat 14.00’de açılacak. 50 sergileme, 6 mansiyon ve ilk 3 fotoğraf olmak üzere toplam 59 fotoğrafın yer alacağı serginin açılışı Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda yapılacak.




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