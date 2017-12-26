Başkan Ateş’ten değerlendirme toplantısı

Başkan Ateş, toplantıda göreve geldiği 2014 yılından bugüne kadar yaptığı çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Görevde 4 yılı geride bıraktığını dile getiren Ateş, “Seçilmeden önce tüm halkımıza vaatlerde bulunmuş, kitapçıklar dağıtmıştık. Bu vaatlerimizden neleri yaptık, neleri yapamadık, son bir yıl içerisinde neler yapacağız bunları paylaşmak için bir aradayız. Oğuzlar’da 2014 yılında göreve başladım. Göreve başladığımda bir yığın sorun vardı. Bunları da bilerek geldik. Sorunlarımızı çözme konusunda halkımız her zaman yanımızda oldu. Ben seçilmeden önce elbette ki bir partiden aday oldum. Benim için seçim 1 gündü. 30 Mart’tan sonra kesinlikle partimin rozetini dahi takmadım. Oğuzlar’ın belediye başkanı olarak görevime devam ediyorum” dedi.

Göreve geldiklerinde İlk olarak araç parkurunu yenilediklerini dile getiren Başkan Ateş, “Cenaze yıkama aracımız yoktu. Hemen cenaze yıkama aracı aldık. İlçemizin çok ihtiyacı olan vidanjör araçtı. Biliyorsunuz Oğuzlar engebeli bir araziye sahip. Kanalizasyonlar tıkanıyordu ve çevre ilçelerden vidanjör talep ediyorduk. Bu ihtiyaç da giderildi. Greyder de aldık. 1978 model bir itfaiyemiz vardı. Bunu da yeniledik. Şuanda araç parkurumuzda eksiğimiz yok. Ayrıca Oğuzlar’da akaryakıt istasyonumuz var. Bu istasyon göreve geldiğimizde çok kötü bir durumdaydı. Yıllar önce açılmış, o günden bugüne çivi dahi çakılmamış halindeydi. İlgili firmayla sözleşmeyi fesih ettik. Ardından tekrar sözleşme imzaladık. 60 yıl önce yapılan su depolarımızı 720 bin lira harcayarak yeniledik. İhtiyacımıza cevap vermiyordu. Bütün ilçeler su sıkıntısı çekerken biz su sıkıntısı çekmiyoruz. İlçemizde tarihi bir Ayşe Hatun Camii var. Burada tescilli bir minaremiz var. Burada zamanında bir yangın çıkmış ve yenilenmiş. Ona da gelir gelmez el attık. Kültür ve Turizm Bakanlığı üst kurulundan mimar ve proje çalışmalarını geçirdik, yapım için ihale aşamasında. Bu camimizin çevre düzenlemesi için de Çorum Belediyesi yardımcı oluyor. Caminin yapım aşaması başladı ve yüzde 30’u tamamlandı” şeklinde konuştu.

Göreve geldiklerinde işçi ve memurların belediyeden 1 yıllık alacakları olduğunu hatırlatan Başkan Ateş, “Maaş ödeyemez durumdaydık. İşçimize ve memurumuza söz vermiştik. Göreve geldiğimiz ilk ay ödeme yapamadık. İkinci ay kredi çekerek işçi ile memurlarımızın maaşını ödedik. 4 yıldır işçimizin ve memurumuzun alacaklarının tamamını ödedik. Geçtiğimiz yıl ilk defa yüzde 14 maaşlarına zam yaptık. Yenilenebilir güneş enerjisi projemiz var. Bununla ilgili her şey tamamlandı. İhale aşamasına geldik. İlçemizdeki yollar çok kötüydü. Gerekli girişimleri gerçekleştirerek ilçemize 7 kilometre asfalt yaptık. Asfalt olmayan yerde de 30 bin metrekare parke taşı döşedik ve ilçemize geldiğinizde ayağınız çamura basmayacak. Sulama suyu abonelik ücretlerinde büyük bir sorun vardı. Toplamda 80 tane abonemiz vardı ve maliyetler çok yüksekti. 3 bin ila 5 bin TL para alınıp abonelik işlemi gerçekleştiriliyordu. Biz bunu seçimden önce de yeniden gözden geçireceğiz demiştik. 3-5 bin TL gibi rakamları bin liraya indirdik. Bin lirayı da 4 taksitle alıyoruz. 100 metre boruyla işçilikten de para almıyoruz. 80 kişilik abonemiz binlerin üzerine çıktı." ifadelerini kullandı

İlçedeki hayvan pazarını modern bir hale dönüştürdüklerini anlatan Ateş, “Hayvan pazarını sil baştan yaptık. Pazarımızı modern bir hale getirdik. Kurban bayramında kullanılıyor ama atıl bir durumdaydı. Artı olarak canlı hayvan tartım aleti aldık. Alan da satan da birbirini kandırmıyor. İlçemizde hiç parkımız yoktu. 2 tane park kazandırdık. Parkın birisi İstanbul Sarıyer Belediyesi’ne diğerini de Ankara Yenimahalle Belediyesine yaptırdık. İçme suyu fiyatlarında ilk defa indirime gittik. Bu da Türkiye’ye inşallah örnek olur. Bu yıl ceviz festivalimizi gerçekleştirdik. Festival kapsamında ilçemizde birçok etkinlik yapıldı. Doğalgazın ilçemize gelmesi için ilgili firmaya belediyemizce gerekli taahhütler verildi. Belediyemiz ve KOSGEB işbirliği ile uygulama girişim kursu açılarak 30 kişiye sertifikaları teslim edildi. İlçemizde Cuma günleri pazar kuruluyor ancak Cuma namazını bazı vatandaşlarımız dışarıda kılmak zorunda kalıyordu. Bu nedenle 3 adet mescit yaptık. Muhtarlar ve halkımız ile sürekli iletişim halinde olduk. Sorunları yerinde dinleyip tespit ettik. Asarçayı mahallemiz ve Kızılcapelit mahallelerimizde içme suyu sorununu ortadan kaldırdık. Asarçay Mahallemize 7 kilometre uzunluğunda yayla yolu, hayat pınar yolu yaptık. İlçemizde bulunan tüm mezarlıklarımızın çevre düzenlemeleri yapıldı. Vefat eden vatandaşlarımıza sahip çıktık. İlçemizin çok engebeli olması nedeniyle bazı yerlerde sokak merdivenleri yaptık. Tüm yayla ve arazi yollarımızın bakımını yaptık ve kumladık. İlçemizin aktif heyelan bölgesinden kurtulması ve imar alanlarının genişlemesi için çalışma başlattık. Bu çalışmada onay bekliyoruz” dedi.

Yapılması planlanan projeler hakkında da açıklamalar da bulunan Başkan Ateş, “Sulama suyu projesi ihale aşamasında. Düğün salonunun yapımına başlandı. Türk hamamı projemizi hazırladık ve kaynak bulmaya çalışıyoruz. Söz verdiğimiz gençlik merkezi proje aşamasında. Ayşe Hatun Camisi’nin minare restorasyonu yapım projesi hazırlandı ve şuanda ihale aşamasında” diye konuştu.

2014 yılında söz verip ancak hayata geçiremediğimiz projelerimizde var. Oğuzlar-İskilip arası 14 kilometrelik sahil yolumuzu yapamadık. Bu konuda milletvekillerimizden ve valimizden destek bekliyoruz. Arıtma tesisimiz 2011 yılında yapılmıştı ancak yasal zemine uygun yapılmaması nedeniyle halen açılamıyor. Asarçayı mahallesinin altyapı projesi bürokratik engellere takıldığı için 3 yıldır Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda bekliyor. Butik Otel gerekli zemin oluşmadığından ve maddi imkansızlıklar nedeniyle yapılamadı” şeklinde konuşmasını tamamladı.