Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2018 17:57

Başkan Gül alt yapı çalışmalarını inceledi

Çorum Belediyesi şehrin alt yapısını güçlendirmek için içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu ve drenaj hattı çalışmalarına devam ediyor.

Başkan Gül alt yapı çalışmalarını inceledi

04 Temmuz 2018 17:57


Belediye Başkanı Zeki Gül, Ata Caddesi’nde başlatılan içmesuyu ve kanalizasyon hattı yenileme çalışmasını yerinde inceledi. Başkan Gül, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Zübeyir Tuncel’den yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hikmet Durgun inceleme gezisinde Başkan Gül’e eşlik etti.


Belediye Başkanı Zeki Gül, Ata Caddemizde hummalı bir çalışma başlattık. Caddemizde içmesuyu ve kanalizasyon hattını hem yeniliyor hem de ileriye dönük olarak boruların çapını büyütüyoruz. 1400 metre kanalizasyon çalışması, 1100 metre ise içmesuyu hattı çalışması yapacağız dedi.


Başkan Gül, “Ata Caddemiz ile ilgili vatandaşlarımız bizden caddemizi yenilememizi istediler. Biz yolun üzerini bu şekilde asfaltlasaydık daha sonra tekrar kazmamız gerekecekti. Bu şekilde yapacağımız bir çalışma belediyemizi, devletimizi, milletimizi zarara uğratmak demekti. Alt yapı çalışmalarında bu tür bir yöntemi tercih etmiyoruz. Biz ilk önce alt yapımızı tamamlayalım sonra asfaltımızı yapalım diyoruz. Öyle de yapıyoruz. Burada yapacağımız çalışma esnasında vatandaşlarımıza bazen sıkıntılar olabilir. Şimdiden ben vatandaşlarımızdan özür diliyorum. Ama sağlıklı bir alt yapı için bunlar gerekli çalışmalar. Ben müteahhit arkadaşlarımdan burayı en kısa sürede yapmalarını istiyorum. Biz bu çalışmalarımızı uzun süreli hizmet ve uzun süreli yolda konfor için yapıyoruz. Çalışmamız tamamlandığında Ata Caddesi esnaflarımız, vatandaşlarımız çok daha güzel bir yola kavuşmuş olacak. Şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇORUM HABERLERİ
ÇORUM HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç