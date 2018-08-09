Başkan Gül, Avrupa Birliği Delegasyon yöneticileriyle bir araya geldi

Toplantıda Çorum Belediyesi tarafından yürütülen Katı Atık Yönetim sistemi projesi ve yeni Atık Su Arıtma Tesisi ile bilgilendirmeler yapılarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Avrupa Birliği destekleri ile Çorum’a Katı Atık Tesisi’ni kazandırdıklarını hatırlatan Belediye Başkanı Zeki Gül, “Çorum merkez ve ilçeleriyle birlikte vahşi depolamadan düzenli depolama sistemine geçti. Eski depolama alanlarının ıslah edilmesiyle birlikte haşere oluşumunun yanı sıra yeraltı suların kirlenmesi, çevreye kötü koku yayılması ve atıkların rüzgârla etrafa yayılıp çevreyi kirletmesinin 25-30 yıl önüne geçildi. Şimdi ise Avrupa Birliği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile şehrimizin açısından önemli bir proje için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Yeni Atıksu Arıtma Tesisi için girişimlerimiz devam ediyor. Bu projemizi de Avrupa Birliği Hibe projeleri kapsamında yapmak istiyoruz. Olumlu sonuçlar alacağımızı umuyorum.” dedi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölümü Başkanı Müsteşar Francois Begeot ise, Çorum’a yapılan yatırımlardan güzel sonuçlar aldıklarını belirterek, Atık Su Arıtma Tesisi projesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Toplantıda Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Sektör Yöneticileri Elif Ceyda Torcu ve Ahmet Karan Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Su ve Kanalizasyon Müdürü Zübeyir Tuncel ve Katı Atık Tesisi Sorumlusu Engin Türkoğlu hazır bulundu.