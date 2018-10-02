Başkan Gül, Fuat Oktay ile görüştü

Çeşitli programlara katılmak üzere memleketi Yozgat'a giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşen Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, “Yapımı devam eden 15 bin kişilik stadyum projemiz ve 4 bin 840 kişilik spor salonu projemizin Gençlik ve Spor Bakanlığımıza devri ile ilgili girişimlerde bulunduk. Cumhurbaşkanımızın Yardımcısı Fuat Oktay'dan desteklerini istedik. Cumhurbaşkanımıza hemşehrilerimizin selamını ilettik. Cumhurbaşkanı Yardımcısı şehrimizi yakından ilgilendiren bu konuların takipçisi olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Sivil Toplum Kuruluşları ile de toplantı yaptı. Toplantı öncesinde Çorumlu bir grup vatandaş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a, Çorum Belediyesi'nin ve Başkan Zeki Gül'ün çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.