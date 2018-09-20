Başkan Gül gaziler derneğini ziyaret etti

Belediye Başkanı Zeki Gül, 19 Eylül Gaziler günü dolayısıyla Çorum Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret etti.

Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muharrem Gül ve gazilerin de yer aldığı ziyarette bir konuşma yapan Belediye Başkanı Zeki Gül, 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı. Mustafa Kemal Atatürk'e 19 Eylül 1921 tarihinde hem gazilik hem de mareşallik unvanının verilmesi nedeniyle Gaziler Günü'nün kutlandığını hatırlatan Belediye Başkanı Zeki Gül, “Gaziler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen çeşitli etkinliklere katıldık. Allah vatandaşlarımızı ülkedeki şehit ve gazilere saygıdan uzak tutmasın. Bizim inancımızda evladını askere gönderen anne oğluna “Haydi oğlum askere git ya şehit ol ya gazi” derler. 15-16 yaşındaki kınalı kuzularını Çanakkale'ye gönderen anneler neyse, 15 Temmuz'da da anneler aynısını yapmıştır. Ülkemizin bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığını düşünen herkes Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da ne yaptıysa 15 Temmuz'da da aynısını yapmıştır. Vatanı, milleti için kimisi şehit olmuş, kimisi gazi olmuştur. Ben tüm şehitlerimize rahmet diliyorum, yaşayan gazilerimize de aileleriyle hayırlı bir ömür diliyorum. Gazilerimizin Gaziler Günü'nü tebrik ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Zeki Gül'ün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çorum Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muharrem Gül Başkan Gül'e teşekkür etti.