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Başkan Gül gıda bankasını inceledi

Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, dar gelirli ve yardıma muhtaç vatandaşlar için kurulan Gıda Bankasında incelemelerde bulundu.

Vatandaşların mağduriyetlerinin hızlı bir şekilde giderilmesi talimatını verdi.


Çorum'da yardıma muhtaç olanlara el uzatan bir belediye olduğunu söyleyen Başkan Zeki Gül, "Çorum Belediyesinin sosyal belediyecilikte örnek çalışmalardan biri olan Gıda Bankası aracılığıyla yardıma ihtiyacı olan kardeşlerimizin yardımına koşuyoruz. Hemşehrilerimizin başvurusundan sonra yapılan durum tespit çalışmasından sonra, dar gelirli vatandaşlarımıza belirli periyotlarda, yardım ediyoruz" dedi.


'Market konforunda alışveriş'


Gıda Bankası kurulmadan önce yardıma ihtiyacı olan ailelere gıda yardımının koli götürmek suretiyle yapıldığını belirten Başkan Gül, "Şimdi kardeşlerimiz geliyor. Gıda Bankamızdan alışveriş yapıyor. Bu sayede aile fertleri ihtiyaçları ne ise onu alıyorlar. Toplamda 7 bin 239 Çorumlu ailemiz bu şekilde ihtiyaçlarını gideriyor" şeklinde konuştu.


Başkan Gül, “Muhacir kardeşlerimize de Ensar olmak için çalışmalar yürütüyoruz. 1730 mülteci aileye, belirlenen aralıklarla düzenli olarak gıda kolisi götürüyoruz. Mülteci kardeşlerimize temel gıda malzemesi yardımı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

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