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16 Haziran 2018 13:44

Başkan Gül halkla bayramlaştı

Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, belediye çalışanları ve halkla bayramlaştı.

Başkan Gül halkla bayramlaştı

16 Haziran 2018 13:44


Ramazan Bayramını kutlayan Başkan Gül, birlik ve beraberlik mesajları vererek Ramazan Bayramı’nın ülkemiz, İslam alemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti.


Bayramların kucaklaşmaya, kırgınlıkların ve küskünlüklerin sona ermesine vesile olan çok özel günler olduğunun altını çizen Başkan Gül, “Bu günlerde yaşanan kırgınlıklar ve küskünlüklerinde sona ermesini Allah’tan niyaz ediyorum. Ülkemizde hamd olsun ağız tadıyla bayram yaşıyoruz. Bugünün bayram tadında yaşanmasını arzu ettiğimiz İslam coğrafyasına baktığımızda sıkıntılı olan ülkeler var. Kardeşlerimiz var. Onlarında bugünlerde yapılan dualar hürmetine ülkelerinde yaşanan sıkıntıların, kargaşaların, savaşın, akan kanın sona ermesini Allah’tan diliyoruz. Bugünler hürmetine önümüzdeki bayramlar onlarında ülkelerinde huzur, barış ve kucaklaşmanın yaşandığı günler olur” dedi.


Başkanlık makamındaki bayramlaşma programına Vali Necmettin Kılıç, AK Parti Çorum milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, milletvekili adayları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.




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