Diğer
Kategoriler
22 Ağustos 2018 14:03

Başkan Gül, halkla bayramlaştı

Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, belediye çalışanları ve halkla bayramlaştı.

Başkan Gül, halkla bayramlaştı

22 Ağustos 2018 14:03


Başkanlık makamında düzenlenen bayramlaşma töreninde konuşan Belediye Başkanı Zeki Gül, birlik ve beraberlik mesajları vererek Kurban Bayramı’nın ülkemiz, İslam alemi ve insanlık için hayırlara vesile olması için temennide bulundu.


Bayramların kucaklaşmaya, kırgınlıkların ve küskünlüklerin sona ermesine vesile olan çok özel günler olduğunun altını çizen Başkan Gül, “Bu günlerde yaşanan kırgınlıklar ve küskünlüklerinde sona ermesini Allah’tan niyaz ediyorum. Ülkemizde hamd olsun ağız tadıyla bayram yaşıyoruz. Bugünün bayram tadında yaşanmasını arzu ettiğimiz İslam coğrafyasına baktığımızda sıkıntılı olan ülkeler var. Kardeşlerimiz var. Onlarında bugünlerde yapılan dualar hürmetine ülkelerinde yaşanan sıkıntıların, kargaşaların sona ermesini Allah’tan diliyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇORUM HABERLERİ
ÇORUM HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    35°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç