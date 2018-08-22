Başkan Gül, halkla bayramlaştı

Başkanlık makamında düzenlenen bayramlaşma töreninde konuşan Belediye Başkanı Zeki Gül, birlik ve beraberlik mesajları vererek Kurban Bayramı’nın ülkemiz, İslam alemi ve insanlık için hayırlara vesile olması için temennide bulundu.

Bayramların kucaklaşmaya, kırgınlıkların ve küskünlüklerin sona ermesine vesile olan çok özel günler olduğunun altını çizen Başkan Gül, “Bu günlerde yaşanan kırgınlıklar ve küskünlüklerinde sona ermesini Allah’tan niyaz ediyorum. Ülkemizde hamd olsun ağız tadıyla bayram yaşıyoruz. Bugünün bayram tadında yaşanmasını arzu ettiğimiz İslam coğrafyasına baktığımızda sıkıntılı olan ülkeler var. Kardeşlerimiz var. Onlarında bugünlerde yapılan dualar hürmetine ülkelerinde yaşanan sıkıntıların, kargaşaların sona ermesini Allah’tan diliyoruz” dedi.