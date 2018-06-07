Başkan Gül iftar yemeğinde vatandaşlarla buluştu

Belediye Başkanı Gül, Gülabibey Mahallesi sakinleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

İftar yemeği öncesinde bir konuşma yapan Belediye Başkanı Zeki Gül, Gülabibey Mahallesine en güzel şekilde hizmet vermenin gayreti içerisinde olduklarını dile getirdi. Gülabibey Mahallesi’ne yapılan yatırımlardan da bahseden Belediye Başkanı Zeki Gül, Belediyeye iletilen eksikliklerin de bir an evvel giderilmesi için gayret göstereceklerini söyledi.

Bu yıl mahallerimizde yine gönül sofraları kurduk diye Başkan Gül, "Kardeşlerimizle, ailelerimizle birlikte; samimi sofralarda buluşmaya devam ediyoruz. Gülabibey Mahallesinde 4. mahalle iftarımızı yapıyoruz. Gülabibey Mahallemiz şehrimizin en büyük mahallelerinden bir tanesi. Biz de Çorum Belediyesi olarak diğer mahallerimizi olduğu gibi, Gülabibey Mahallemizi de hizmetlerimizle süslüyoruz. Buraya kültürel, sanatsal faaliyetlerin yapılabildiği, eğitim-öğretim kurslarının düzenlenebildiği, resim, dikiş, nakış, sanat kurslarının düzenlenebildiği çok güzel bir Mahalle Kültür Merkezi kazandıracağız. Mahallemize 23 milyon TL’lik bir yatırım yapıyoruz. Diğer mahallelerimizde bulunan merkezler gibi burası da Gülabibey’de bir yaşam merkezi olacak. Bunların dışında yolların yapımına, park ve bahçelerin bakımlarına devam ediyoruz. Mahallelerimizdeki camilerimizin, ibadethanelerimizin tamirine, tadilatına, bakımına devam ediyoruz. 150 kişilik Yatılı Hafızlık Kız Kur’an Kursu’nu Gülabibey Mahallemizde inşa ediyoruz. Yine Mahallemize iki tane Mahalle mescidi kazandırdık. Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramını şimdiden tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Gülabibey Mahalle Muhtarı Hikmet Durgun’da mahallelerine her zaman destek olan Belediye Başkanı Zeki Gül’e hem belediyenin yapmış olduğu hizmetler için hem de mahalle sakinlerini iftar sofrasında buluşturduğu için teşekkür etti.

Belediye Başkanı Zeki Gül iftar yemeğinin ardından, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi üyeleri ile birlikte Rüstem Eren Parkı içerisinde bulunan vatandaşlarla sohbet etti.

Rüstem Eren Parkında verilen iftar yemeğine AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Zeki Gül, AK Parti Milletvekili adayı Serap Yıldırım, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, Belediye Meclis Üyeleri, Gülabibey Mahalle Muhtarı Hikmet Durgun ve vatandaş katıldı.