Başkan Gül, “Kentpark Çorum'a çok yakıştı”

Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül Kentpark'ı gezdi, vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çorum'un prestij projelerinden biri olan Kentpark Çorumluların akınına uğradı. 7'den 70'e vatandaşlar Kentpark'a yoğun ilgi gösterdi. Belediye Başkanı Zeki Gül'de Kentpark'ı ziyaret etti. Vatandaşlarla hasbihal eden Başkan Gül, olumlu geri dönüşlerden memnuniyetini dolayı dile getirdi.

Kentpark'ı 24 saat esasına göre çalışarak kısa sürede tamamlayıp Çorumluların hizmetine sunduklarını söyleyen Başkan Gül, “Cumhurbaşkanımızın özel olarak bize ‘bu işi takip edin,' dediği Kentpark'ı kısa bir sürede bitirdik. Her köşesinde emek olan bu park, Çorum için yeni bir sosyal yaşam alanı oluşturuyor. Yapmış olduğumuz hizmetin hemşehrilerimiz nezdinde böyle kıymet görmesi bizi çok memnun etti. Kentpark Çorum'a çok yakıştı” dedi.

'Çorum'a deniz gelmiş'

Çorum'da bugüne kadar böyle bir hizmet görmediğini ifade eden Arzu Yalçın, “Ben 66 yaşımdayım, bugüne kadar böyle bir şey görmedim. Çorum'a deniz gelmiş. Şu hizmete bakın, her yer pırıl pırıl. Allah bu hizmeti getirenlerden razı olsun” diye konuştu.

Aile ile gidilebilecek bir yer olduğunu söyleyen vatandaş Adem Genç ise, “Şehir merkezinde ailemizle gidip zaman geçireceğimiz güzel bir mekana kavuştuk. Kentparkımız oyun alanlarıyla, parklarıyla, göletiyle, seyir kulesiyle ve çeşitli aktivite alanları ile gün boyu uzun uzun zaman geçirebileceğimiz bir yer olmuş. Bu kadar güzel olacağını tahmin etmemiştim. Başta Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kentpark'ı ziyaretinde Başkan Gül'e Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mustafa Ercan ve Çorum Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Özbayram eşlik etti.