Başkan Gül, muhtarla bir araya geldi

Belediye Başkanı Zeki Gül, mahalle muhtarlarıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde bir araya gelerek il genelinde devam eden temizlik çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Çorum’da halkın temiz ve sağlıklı bir ortamda hayatlarını sürdürebilmeleri için Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 24 saat esasına göre görevini yürüttüğünü dile getiren Başkan Gül, “Özellikle cadde ve sokakların temizliğinin yapılması, oluşan atıkların zamanında ve düzenli alınması için gerekli çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Çorum Belediyesi olarak hemşehrilerimizi daha temiz, sağlıklı ve hijyenik bir çevrede yaşatmak istiyoruz. Bunun yolu da temizlikle ilgili tüm hizmetlerinden kaliteli bir şekilde verilmesinden geçiyor. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz, cadde ve sokakların süpürülmesinden, evsel atıkların toplanmasına, bitkisel atıkların, tıbbi atıkların toplanmasından, haşereyle mücadeleye, konteynırların takibinden, vatandaşı bilinçlendirme çalışmalarına kadar birçok hizmeti yerine getiriyor” dedi.

İl merkezinin yanı sıra köylerinde evsel atıklarının Çorum Belediyesi Temizlik İşleri ekiplerince toplandığını açıklayan Belediye Başkanı Zeki Gül, “Mahallelerimizde, cadde ve sokaklarımızda periyodik temizlik hizmetlerimiz sürüyor. Günde ortalama 234 ton evsel katı atık topluyoruz. Mücavir alanımızda yer alan 41 köyümüzün de haftada bir kez evsel atıklarını belediye olarak biz alıyoruz. Sanayimizin olduğu bölgelerde de esnafımızın daha sağlıklı ve temiz bir ortamda işlerini sürdürebilmesi için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Hem temiz şehir imajımızı güçlendirmek, hem de hemşehrilerimize yakışan bir temizlik hizmeti sunabilmek için ekiplerimiz, araç ve ekipmanlarımız 24 saat çalışıyor. Şehir merkezimizde 15 bin 748 konteynır var. Bu konteynırların bazıları 770 litrelik bazıları ise 400 litrelik konteynırlar” ifadelerini kullandı.

Tüm şehirlerde yaşanılan ve şikayet konusu olan kötü kokunun Çorum Beledieysi bünyesinde yer alan konteynır yıkama aracı sayesinde en aza indirgendiğini belirten Belediye Başkanı Zeki Gül “Temiz şehir için çöp konteynırlarının temizliği çok önemli bir konu. Biz de bunun için Konteynır yıkama ve dezenfekte aracımız ile tüm konteynırlarımızı yerinde yıkıyor ve dezenfekte ediyoruz. Bu aracımız sayesinde özellikle yaz aylarında hem çöp konteynırlarınınkötü koku yaymasının önüne geçiyor hem de konteynırların ömrünü uzatıyoruz. Dezenfekte ettiğimiz için haşere oluşumu da önlenmiş oluyor. Günde 100 adet konteynerin yıkama ve dezenfektesi hızlı bir şekilde yapılıyor. Bu yıl yıkama ve dezenfekte çalışmalarına şubat ayında başlamıştık. Ağustos ayına kadar14.125 adet konteynırın yıkama ve dezenfektesini gerçekleştirdik. Kurban Bayramı sonrasında daha fazla çöp konteynırının yıkanması ve dezenfektesi için saat 23.00’a kadar ekiplerimiz çalışıyor. Konteynırların temizliği aynı zamanda şehrin temizliği anlamına geliyor. Çok kullanıldığı için eskiyor, bakım ve onarımın yapılması gerekiyor. Veya kullanılamaz hale gelenlerin değişiminin yapılması gerekiyor. Mevcut konteynırların yerlerinin ve kapasitelerinin belirlenmesi ve planlanmaları ile ilgili çalışma belediyemiz tarafından yapılacak. Yapı Kullanım İzin Belgesi alan, konut özel kuruluş ve işletmelere çöp konteynerleri ücret karşılığında belediyemiz tarafından verilecek. Mesken ve işletmeler konteynırlarını; belediyemize devretmesi halinde, devir tarihinden itibaren konteynerlerin bakım-onarımı ve değişimi belediyemiz tarafından yapılacak” şeklinde konuştu.