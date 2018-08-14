Başkan Gül ve sağlıkçılar Scada kontrol merkezini inceledi

Laboratuvar ve Scada kontrol merkezi sorumlusu Çevre mühendisi Yasemin Ağca Kafa yaptığı sunumla hekimlere, Çorum’un içme suyunun hangi kaynaklardan alındığını ve kaynaktan alınıp musluktan akana kadar geçtiği aşamaları ve tabi tutulduğu işlemleri anlattı. Ağca, içme suyunun 7/24 gözlemlendiğini, içme suyu değerlerinde her hangi bir değişim olduğunda bunun anında sistem tarafından tespit edildiğini belirtti.

Bu çapta bir SCADA merkezinin bu ölçekte hiç bir belediyede olmadığın altını çizen Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, "Arkadaşlarımız yaptıkları sunumda içme suyumuzun durumuyla ilgili verileri bizlerle paylaştılar. İçme suyumuzun geçirdiği aşamalar hakkında bilgi verdiler. Şehrimizdeki içme suyu kendi ölçeğimizdeki iller arasında sürekli kontrol edilen, incelenen sağlıklı bir sudur" dedi.

’Çorum’un uzun yıllar su ihtiyacı giderilecek’

Eski Orman ve Su İleri Bakanı Veysel Eroğlu ile görüştüklerini ve Eroğlu’nun büyük katkı sağladığı Koçhisar ishale hattı sayesinde Çorum’un uzun yıllar su sıkıntısı yaşamayacağını ifade eden Başkan Gül, "Koçhisar İshale Hattında birinci etap ihalesi yapıldı ikincisi de yapılacak. Allah’ın izniyle bu tamamlandığında Çorum’un su sorunu çözülmüş olacak" şeklinde konuştu.

Programa Belediye Başkanı Zeki Gül, İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Ömer Sobacı, Hastane Müdürü Mehmet Karakaş, Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ömer Aktaş, Başhekim Yardımcısı Opr. Dr. Okan Delikan, Belediye Su ve Kanalizasyon Müdürü Zübeyir Tuncel, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü teknik personeli, İl Sağlığı Müdürlüğü daire başkanları, başkan yardımcıları ve hastane personeli katıldı.