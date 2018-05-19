Başkan Gül Yeni Hayat Barajı’nı inceledi

Tamamen Çorum Belediyesi ekiplerinin kurduğu sistemle yüzeyden su alımı işlemi yapıldığını ve bu sayede Çorum’a en iyi içme suyunu verdiklerini belirten Belediye Başkanı Zeki Gül, “Çorum Belediyesi olarak gerek su kaynakları ve su yataklarının ihyasına yönelik, gerek suyun en az kayıpla kullanıcıya erişmesine yönelik gerekse de suyumuzun tasarruflu şekilde kullanımına yönelik yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.

Çorum halkına kesintisiz bir şekilde su verebilmek için çalıştıklarını dile getiren Belediye Başkanı Zeki Gül, abone sayıları hakkında da bilgiler verdi. Çorum’da suyla ilgili önemli projeler yapıldığını belirten Belediye Başkanı Zeki Gül, “Aynı şekilde suyun en yüksek standartta hemşehrilerimize sunulmasına yönelik çalışmalara devam ediyoruz. Hükümetimiz Türkiye’nin her tarafında olduğu gibi Çorum’da da suyla ilgili önemli projeleri hayata geçirdi. Biz de Çorum Belediyesi olarak şehrimizin alt ve üst yapısına, içme suyumuzla ilgili hizmetlerimize devam ediyoruz. Şehrimizde toplam 101 bin 239 abonemiz var. Şehrimizin, 260 bin insanımızın su ihtiyacını karşılamak, hemşehrilerimizin sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde su ihtiyacını karşılamak Belediyemizin görevi. Bu amaçla insan sağlığını doğrudan ilgilendiren su ihtiyacının karşılanması konusunda 24 saat esasına göre çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Çorum’un yıllık 17 Milyon metreküp suya ihtiyacı olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Zeki Gül, “Şehrimizin yıllık su ihtiyacı yaklaşık 17 milyon metreküp. İhtiyacımız olan 17 milyon metreküp suyun, yüzde yüzde 77’si yani 13 milyon metreküpünü, Organize Sanayi Bölgemizde bulunan İçme Suyu Arıtma Tesisinden karşılıyoruz. Geriye kalan yüzde 23’lük kısmını ise Bahabey Arıtma Tesislerimizden temin ediyoruz. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan İçme Suyu Arıtma Tesisimiz, Yeni Hayat ve Hatap Barajlarından besleniyor. Tesisimizi besleyen suyun yüzde 70’i Yeni Hayat Barajından karşılanıyor. Geri kalan yüzde 30’luk kısmını da Hatap Barajından ve kuyulardan temin ediyoruz” şeklinde konuştu.

2017 yılı içerisinde Çorum’un az yağış alması nedeniyle barajlarda ki doluluk oranlarında düşüşler olduğunun altını çizen Başkan Zeki Gül, 4 ay Yeni hayat Barajı’nda su alımı yapılmadı. 2017 yılında Çorum Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre şehrimiz 2016 ve 2015 yılında düşük yağış aldı. Bu yüzden barajlarımızdaki doluluk oranıyla ilgili önlem alınması gereken durumlar ortaya çıktı. Yağışların yetersizliğinden Yeni Hayat Barajımızın doluluk oranı yüzde 7,13 seviyesine indi. Bununla birlikte kullanılabilir su miktarı da 565 bin metreküpe kadar düştü. Yeni Hayat Barajımızda su seviyesinin düşmesinden dolayı, biz de 2017 yılında İçme suyu amaçlı Tarhan Köyü bölgesinde kuyular açtık. Buna ilaveten de Yeni Hayat Barajının yeterli su rezervine kavuşabilmesi için barajdan su alımını durdurduk. 4 ay buradan su alımı olmadı. Bu önlemle birlikte Yeni Hayat Barajını besleyen Ertuğrul Deresi, Koparan ve Ovacık gibi regülatörlerden gelen sular barajın doluluk oranını artırdı. Yeni Hayat Barajındaki su hacmi yüzde 25 seviyesine çıktı. Yeni Hayat Barajındaki kullanılabilir su miktarı aldığımız önlemlerle beraber 5 milyon 340 bin metreküpe kadar yükseldi. Dolayısıyla Yeni Hayat Barajımız su alınabilir hale geldi. Şu an sıkıntılı bir durum olduğunda Barajımızdan su alabilecek durumdayız” diye konuştu.

’Tüm tedbirler alındı’

Çorum’un su ihtiyacının sonbahar ve yaz aylarında artış gösterdiğine dikkat çeken Zeki Gül, “Şehrimizin su ihtiyacı özelikle yaz ve sonbahar aylarında artıyor. Bu artan ihtiyacı da karşılamak için gerekli tüm önlemlerimizi almış bulunuyoruz. Bunun yanında yaz ve sonbahar aylarında hava sıcaklığından dolayı barajlarda tabakalaşma meydana geliyor, sudaki oksijen miktarı azalıyor. Hava sıcaklığının artması, buharlaşmanın çok olması da su da koku oluşmasına neden olabiliyor. Aldığımız tedbirler ve yaptığımız çalışmalarla Yeni Hayat Barajımızdaki su miktarını artırdığımız gibi baraj suyunun kalitesinin korunmasıyla ilgili gerekli önlemlerimizi aldık” dedi.

’Yeni Hayat Barajı’nda üstten alma yöntemi kullanacağız’

Çorum’a en sağlıklı şekilde su ulaştırmanın gayreti içerisinde olduklarına dikkat çeken Belediye Başkanı Zeki Gül “Baraj suyumuzda kokunun önlenmesi ve hemşehrilerimize sağlıklı suyun teminiyle ilgili gerekli tüm çalışmaları yaptık. Yeni Hayat Barajında da su alımı yaparken üstten su alma yöntemini kullanacağız. Malumunuz barajlarda dipten su alınır. Biz geliştirdiğimiz ve tamamen kendi hazırladığımız proje ile üst kottan su alacağız. Bu yöntemle sudaki kokuyu önlemiş olacağız. Üstten su alma yapısı sayesinde hemşehrilerimiz Barajdan alınan suyun kalitesiyle ilgili herhangi bir sorun yaşamayacak. Bu projenin hazırlanmasında emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Zeki Gül açıklamaların ardından baraj çevresinde incelemelerde bulunurken baraj etrafında yürüyüş yapan vatandaşlarla da sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.