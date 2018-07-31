Başkan Gül yeni stadyum inşaatını inceledi

Belediye Başkanı Zeki Gül, Çevre yolu üzerinde yapımı devam eden 72 bin metrekarelik bir alana sahip 15 Bin kişilik Yeni stadyumun zemin alt yapısının bittiğini, çim serme işleminin Eylül ayı içerisinde yapılacağını belirtti. Eylül ayının ortasından itibaren çimin serileceğini belirten Başkan Gül, çimin oturmasının 2 aylık bir süre alacağını dile getirdi.

Yeni stadyumda çevre düzenleme çalışmalarınında başladığını dile getiren Belediye Başkanı Zeki Gül, “Belediye olarak şehrin gelişimine katkı sağlayan birçok eser kazandırdık ve kazandırmaya devam ediyoruz. Yeni stadyumumuz da bunlardan bir tanesi. Çelik imalatları, aydınlatma ve skor bordun montajı tamamlandı. Zemin alttan elektrikli ısıtma sistemli olacak. Bu çalışmamızda da sona gelindi. Bundan sonrası çim serme işlemini beklemek olacak. Zeminde doğal çim kullanacağız. Çim serme işlemini ise hava şartları nedeni ile eylül ayında yapacağız. Çim serme işlemine kadar çevre düzenlemesi işlerini bitireceğiz. Localarda da çalışmalar devam ediyor. Koltukların önümüzdeki hafta içerisinde gelmesini bekliyoruz. Koltuklar da gelir gelmez montajına başlanacak. Kasım ayının sonu gibi stadyumu teslim almayı planlıyoruz. Ligin ilk yarısını Dr.Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda tamamlayacağız. Ligin ikinci yarısında ise yeni stadyuma geçmeyi hedefliyoruz.

Stadyumun çevresinde 25’i engelli olmak üzere 1061 araçlık park alanı bulunacak. Stadyumda 1 misafir girişi, 2 güney tribün girişi, 2 doğu tribün girişi, 2 kuzey tribün girişi yer almaktadır. Tamamı kaplı tribün olan stadyumumuz şimdiden şehrimize hayırlı olsun” dedi.