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Başkan Gül'de şampiyon sporcuya ödül

Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, Portekiz’de düzenlenen Down Sendromlular Atletizm ve Masa Tenisi Dünya Şampiyonası’nda milli formayı giyen Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencisi Merve Peker’i tebrik etti.

Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, Portekiz'de düzenlenen Down Sendromlular Atletizm ve Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda milli formayı giyen Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencisi Merve Peker'i tebrik etti.


Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Koordinatörü Mustafa Yüztgenç, Sosyal Hizmet Görevlisi Hülya Karaer ile Belediye Başkanı Zeki Gül'ü ziyaret eden Zübeyde Hanım Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Merve Peker, “1-8 Ekim tarihleri arasında Portekiz de düzenlenen Masa Tenisi Şampiyonasında Down Sentromlular Masa Tenisinde Dünya 2.'si oldum. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ülkemizi ve şehrimizi en güzel şekilde temsil ettim. Çalışmalarımda bana destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.


Belediye Başkanı Zeki Gül'de, “Portekiz'in Madeira Adası'nda düzenlenen Down Sendromlular Atletizm ve Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda ülkemiz 12 madalya kazandı. Diğer spor dallarında olduğu gibi özel gençlerimizin de Ay-yıldızlı bayrağımızı gönlerde dalgalandırarak İstiklal Marşımızın tüm dünyaya dinlettirmesi bizleri eşsiz bir gurur yaşatmıştır. Çorumlu Milli Sporcumuz Merve Peker'e, şampiyonaya katılan sporcularımıza ve bu gururu bizlere yaşatan herkese teşekkür ediyor, tüm sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

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