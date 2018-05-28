Başkan Gül’den 15 Temmuz şehidinin annesine ziyaret

Şehit Ali Karslı’nın annesi ile sohbet eden Belediye Başkanı Zeki Gül, 15 Temmuz hain darbe girişiminin kahraman olan bu milletin desteği ile bastırıldığını belirterek, “Şehitlerimizin isimleri tarihe altın harflerle yazıldı. FETÖ tarafından organize edilen hain darbe girişimi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısının ardından sokağa dökülen binlerce vatandaşımız tarafından bastırıldı. 15 Temmuz gecesi kahramanca sokaklara çıkan ve bu uğurda gözünü kırpmadan canını veren şehitlerimize bir kez daha yüce Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Ziyarette Belediye Başkanı Zeki Gül’ün eşi Halime Gül, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yabacıoğlu’nun eşi Sıdıka Yabacıoğlu ve Belediye Meclis Üyesi Seyhan Günhan’da hazır bulundu.