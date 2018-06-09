Başkan Gül’den Alaca’ya çıkartma

AK Parti Alaca İlçe Seçim Bürosu’nun açılışını gerçekleştiren Başkan Zeki Gül, iftar öncesi ise esnaf ziyareti yaptı.

Alaca seçim bürosunun açılışında konuşan Belediye Başkanı Zeki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yıkmaya çalışanların asla emellerine ulaşamayacağını söyledi. “Barışta ter dökmeyen savaşta kan döker” diyen Gül, seçimlerde AK Parti’nin meclise daha çok milletvekili kazanabilmesi adına Alacalılardan destek istedi.

Meclisin kuvvetli olması halinde kendilerinin ve Alaca’nın daha güçlü olacağını belirten Gül, “Ülkemiz tarihi bir seçime yaklaşıyor. Çevremizde ve dünyada olan olaylar öylesine hızla gelişiyor ki bizlerde yetişmekte zorluk çekiyoruz. Türkiye 16 yıl önce yeni bir siyasi kadroyla kendisine yeni bir yol haritası çizdi. Bu yol haritasıyla birlikte adeta Türkiye’nin makası değişti. Devlet aşama aşama dizayn edildi. Cumhurbaşkanımız, liderimiz sırtını lobilere değil halka dayayan bir lider olduğunu her seferinde gösterdi. 17-25 gibi, 15 Temmuz gibi kumpaslarla yenilemeyeceğini anlayanlar başka tuzaklar kurdular. Milletimiz de bu tuzakların hepsini gördü ve dünya liderine destek verdi. Ortadoğu’da sınırlar yeniden dizayn ediliyor. Saflar netleşiyor. Amerika ne diyorsa onu kabul eden bir Ortadoğu var. Amerika’nın politikasını sürdüren liderler var. Amerika ve Avrupa “Güney sınırında bir PKK devleti kuralım” diyor, “sizi güneyden kuşatacağım” diyor. Ancak “ben bunları yaparken sen liderlik yap sesini çıkarma” diyor. “Nükleer Santral yapma” diyor, “dünyanın ikinci büyük, Avrupa’nın en büyük havalimanını” yapma, “Kanal İstanbul’u açma, yoksa senin borsanı çökertirim, dolara öyle bir müdahale ederim ki feleğin şaşar” diyor. Ama karşılarında 100 yıl öncesinin zayıf Türkiye’si yok. Yine karşılarında 16 yıl öncesinin zayıf liderleri yok. Gücünü milletinden alan ve zulüm karşısında dimdik duran, dünya 5’ten büyük diyen bir lider var, Recep Tayyip Erdoğan var” dedi.

Terör örgütleriyle mücadelenin aralıksız sürdüğüne dikkat çeken Belediye Başkanı Zeki Gül, “Başkomutanımızın emriyle güvenlik güçlerimiz PYD’ye vuruyor CHP’den ses geliyor. Kandil’de PKK’ya vuruyor, CHP’den ses geliyor. FETÖ’ye dokunuyor yine CHP’den ses geliyor. Demek ki burada sadece mesele sağ sol meselesi değil. Mesele siyasi bir mesele değil. Mesele bir nevi ülkemizin kurtuluş savaşı meselesidir. Mesele ya olmaktır, ya ölmektir. Bizler olmayı tercih ediyoruz. Recep Tayyip Erdoğan düşsün ülke düşsün istiyorlar. Recep Tayyip Erdoğan düştükten sonra; İmam Hatipler kapanacak, yerli otomobil rafa kalkacak, yerli uçak yapılamayacak, İHA kalkacak, SİHA kalkacak, KHK ile FETÖ’cüler serbest bırakılacak, Kandil’de PKK’lılara dokunulmayacak ve Afrin fatihi Metin Demir Paşanın da apoletleri sökülecek. Bu söylemlerde hiç yapım yok; hep söküm var. Tahrip etmek kolaydır ancak tamir etmek zordur. Biz tamir etmeye geliyoruz. Tayyip Erdoğan düşmanlığından hiçbir araya gelemeyecek Sağcı-Solcular bir araya geliyorlar. Seçim bittikten sonra bunlar paramparça olacaklar. Çorum’dan 1 fazla vekil gönderebilmek için gece gündüz çalışacağız” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin tüm Müslüman ülkelerinin umudu olduğunun altını çizen Kavuncu, “Önümüzdeki hafta yaşayacağımız Ramazan bayramı sevincinin ardından 24 Haziran seçimlerinde de millet sevinci yaşamayı rabbim bizlere nasip etsin. 24 Haziran elbette ki önemli bunu hepimiz biliyoruz. Son 200 yıldır İslam dünyası kan ağlıyor. Özellikle son 15 yıldır adına Arap Baharı dedikleri bir sistem uygulamaya çalıştılar. Türkiye’ye kadar dayandı bu sistem. Milletimiz 24 Haziran’da Müslüman ülkelerinin umudu olarak yoluna devam edecek. Alacalı kardeşlerimiz de her defasında sandıkta gereğini yapmıştır. Ancak bu seçim başka bir seçim. Seçimlerde Cumhurbaşkanlığı için Recep Tayyip Erdoğan’a milletvekilliği için başka partiye oy vermek demek, ordunun komutanını silahsız, cephanesiz, askersiz cepheye sürmek demektir. Bizler kefenimizi giydik, ona nefer olmaya asker olmaya yemin ettik” ifadelerini kullandı.

Gül’e ziyaretlerde Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, AK Parti Alaca İlçe Başkanı Halil İbrahim Şaltu ve parti yöneticileri eşlik etti.