Başkan Karadağ'dan esnaf ziyareti

Mehmet Karadağ, Albayrak caddesine bulunan esnafları ziyaret ederek vatandaşların talep ve şikayetlerini dinledi.

AK Parti'nin seçimlere her zaman hazır olduğunu ve heran bir seçim olacakmış gibi sahada çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen İl Başkanı Karadağ, "AK Parti olarak her fırsatta esnaf ve halk ile birarada olmaya gayret ediyoruz. AK Parti'nin 17 yıllık iktidarındaki artan başarı ivmesinin altında yapılan hizmetlerle birlikte sahada yapılan çalışmaların yatmaktadır. Halkın arasında, halkla birlikte hem Türkiye'nin emin adımlarla hem 2023 hedeflerine ilerlemesini amaçlıyor hem de halkın taleplerini kendilerinden dinliyor, sıkıntılarını yerinde tespit etme imkanımız oluyor. 24 Haziran seçimlerinde istediklerini elde edemeyen dış güçler şimdi de Türkiye'nin ekonomisine darbe yaparak bizleri yıpratmaya, bölmeye, ekonomik baskı kurmaya çalışıyorlar, Bu baskıları da vatandaşlarımızın desteği ile atlatacağız. Vatandaşlarımız bu yapılan oyunların farkında her zaman olduğu gibi yine birbirimize kenetlenerek ülkemiz geleceği için gereğini yaparak güçlü Türkiye için mücadelemize devam edeceğiz. Esnafımıza bizlere karşı göstermiş oldukları misafirperverlik için teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti 17 yıldır halkın teveccühü sayesinde bugünlere geldiğini anlatan İl Başkanı Karadağ, "Halkımızın bu teveccühü bizlere enerji veriyor. Bizlerde AK Parti'nin temsilcileri olarak halkımızın bu teveccühüne layık olmaya gayret gösteriyoruz. Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en fazla hizmetini AK Parti döneminde aldı. Yine Türkiye AK Parti ile günü kurtaran bir ülke olmaktan çıkarak geleceği planlayan, çevresindeki ülkelerin gündemlerini belirleyen bir ülke konumuna geldi" ifadelerini kullandı.