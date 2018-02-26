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26 Şubat 2018 18:21

Başkan Karataş, başarılı öğrenci’ye tablo hediye etti

15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Öğrencisi, 15 Temmuz’u yazdığı makale ile Türkiye finallerine kalmaya hak kazandı.

Başkan Karataş, başarılı öğrenci’ye tablo hediye etti

26 Şubat 2018 18:21


Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen “Liseliler Destanı Yazıyor” yarışmasına, katıldığı makale ilk 100 eser arasında giren öğrenci Osmancık Belediyesi ve TÜGVA Osmancık Temsilciliği tarafından ödüllendirildi.


Geçen yıl Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "Türkiye’nin Darbeler Tarihi ve 15 Temmuz Milli İrade Zaferi" konulu deneme, hikâye ve şiir yarışması başlatıldı.


Türkiye genelinde yoğun ilgi gören yarışmaya Osmancık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinden deneme dalında katılan Beray Güngör’ün eseri il ve bölge düzeyinde birinci oldu. Türkiye genelinde ise ilk 100 eser arasında girmeyi başardı.


Türkiye Gençlik Vakfı Osmancık Temsilciliği liseli öğrencisinin başarısını ödüllendirmek amacıyla bir program düzenledi. Programda Osmancık Kaymakamı Selçuk Aslan ve Belediye Başkanı Hamza Karataş, öğrenciyi ödüllendirdi. Başkan Karataş, başarılı öğrenciye bir de tablo hediye etti.


Programa Aslan ve Karataş’ın yanı sıra Milli Eğitim Müdürü Mahmut Tökel, Ak Parti İlçe Başkanı Hakkı Güngör, TÜGVA Osmancık Temsilcisi Arif Emre Gökel katıldı.




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