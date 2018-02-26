Başkan Karataş din görevlileri ile biraraya geldi

Başkan Karataş, ilçede görev yapan imam ve müezzinler ile kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltı sonrasında din görevlilerinin taleplerini dinleyen Karataş, yapılan çalışmalar ile ilgili de bilgi verdi.

Yatırım önceliğine göre her mahalleye hizmet götürmeye çalıştıklarını kaydeden Karataş, “Din görevlilerimiz dini görevlerinin yanı sıra sosyal yönleriyle de önemli bir misyonu üstleniyorlar. Zaman zaman farklı camilerimize giderek orada yaşayan halkımızla bir araya gelmek için vesile oluşturuyor, halkımızın taleplerini dinlemeye çalışıyoruz. Din görevlilerimiz de görev yaptıkları çevrenin ihtiyaçlarına, beklentilerine vakıflar. Bu toplantı vesilesi ile din görevlilerimiz ile hem istişare etmek hem de yapılan çalışmalar hakkında bilgi verme fırsatı bulduk.”dedi.

’Osmancık hızla değişiyor’

Yapılan çalışmalarla kısa sürede şehrin çehresinin değiştiğini belirten Karataş, “Yatırım önceliğini ilçemizin uzun yıllar süregelen beklentilerine verdik. İlk olarak komşu ilçelerden hizmet almak zorunda kalan araç sahipleri için araç muayene istasyonunun ilçemize açılmasını sağladık, şimdi de Şehirlerarası Otobüs Terminali faaliyete başladı. Ayrıca ilçemizin en önemli problemlerinden olan sel baskınları, Tillim Çayından Kızılırmak’a kadar uzanan taşkın koruma kanalı ile tarihe karıştı. Şu anda Gemici’deki derelerin ıslahı da de DSİ’nin yatırım programında. Camilerimizin ihtiyaçlarına da destek olmaya çalışıyoruz. Şehrimizin merkez camisi olan ve tarihi öneme haiz Beylerçelebi Cami 1 Milyon 500 bin lira yatırım ile restore edilerek yeni bir görünüme kavuştu. Yine Koyunbaba Türbesinin çevresi tarihi dokusuna yakışır şekilde güzelleştirildi. Tarihi Osmancık Kalesinin ve Koyunbaba Köprüsünün restorasyonu da yıl içerisinde tamamlanacak. Kızılırmak Islah çalışması ve Kent Park da şehrimizin çehresini değiştirecek yatırımlardır. Ayrıca kimsesi olmayan ya da bakıma muhtaç yaşlılarımız için bir Huzur Evi inşa ediyoruz. Şehrimizde sosyal hayatı etkileyecek bir yatırım olan Kapalı Yüzme Havuzu ve spor kompleksinin de inşaatına başlandı.” diye konuştu.

İlçede kapsamlı bir alt yapı ile doğalgaz çalışması yapıldığını belirten Karataş, 2018 yılı içerisinde bu çalışmaların yapıldığı cadde ve sokakların asfaltlanacağını ifade etti.