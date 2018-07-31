Başkan Şahiner çalışmaları inceledi

Belediye Başkan yardımcıları Bahri Sezen ve Ahmet Yılmaz ile birlikte çalışmaların olduğu Çankırı Caddesi’ne giden Başkan Şahiner esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Ekiplerin gece gündüz demeden çalışmalarına aralıksız devam ediyor diyen Başkan Şahiner, en kısa sürede değişimi gerçekleştireceklerini ifade etti.

Sungurlu’nun merkezi olan, ilçede yaşayan hemen herkesin uğrak yeri olan bu bölge, tamamen yeni bir görünüme kavuşacak diyen Başkan Şahiner, "Burada yapılan çalışmalar tamamlandığında hem vatandaşlarımız hem de esnafımız rahat edecek" dedi.

Ne yapıyorsak Sungurlu halkının ferahı için yapıyoruz diyen Başkan Şahiner, "Bu zamana kadar yaptığımız ve yapacağımız projelerde her zaman önceliğimiz insandı. Sadece bir şeyleri yapmak için yapmıyor, insanlarımız buralardan faydalanabilir mi? Bunu düşünüyoruz" diye konuştu.