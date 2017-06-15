Başkan Şahiner duyarlı şoförü ödüllendirdi

Sungurlu Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne otobüs şoförü olarak görev yapan Hüseyin Erözgün, İlçe Merkezi-Hastane hattında sefer yapan 19 SB 305 plakalı otobüsünü son durakta beklerken kontrol etti. Koltukların arasında içi para dolu bir cüzdan bulan deneyimli şoför, içinde 2 bin 80 lira nakit para bulunan bir cüzdanı belediye personelinin de yardımıyla sahibine ulaştırmıştı. Dün yaşanan olayın sosyal medyaya yansımasıyla beraber büyük takdir toplayan Hüseyin Erözgün’e, bugün Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner tarafından plaket ve altın ödülü verildi.

Günümüzde bu gibi örnek davranışlara rastlamanın pek mümkün olmadığını söyleyen Belediye Başkanı Şahiner, "İnsanlığın olduğu her yerde hatalar olmakla beraber ne yazık ki harama bulaşanlar oluyor. Hüseyin kardeşimin otobüsünde bulduğu cüzdandaki parayı, tenezzül etmeden sahibine teslim edilmesi için amirlerine teslim etmesi örnek bir davranıştır. Kendisi halka hizmet ederken Hakk’a hizmet edildiğini göstermiştir. Bu hareketi, özellikle son günlerde ülke ve dünya gündemine bakıldığında önemli ve insanlığın ölmediğini gösteren bir davranıştır. Sungurlu Belediyesi personelimize de böyle bir davranış yakışırdı. Gece gündüz vatandaşımıza hizmet veren kardeşimize de örnek davranışından dolayı teşekkür ediyorum. Allah herkese böyle dürüst personellerle çalışma imkanı versin." dedi.