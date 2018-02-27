Başkan Şahiner esnafla kahvaltıda buluştu

Bu zamana kadar yaptıkları ve yapacakları çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Şahiner, daha modern ve daha güzel bir Sungurlu için çalıştıklarını kaydetti.

Mesire Kafe’de Başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte esnaflarla kahvaltıda buluşan Başkan Şahiner icraatlarını anlattı. Kahvaltıda, 30 Mart seçimlerinden sonra Sungurlu Belediyesi olarak yaptıkları hizmetleri anlatan Başkan Şahiner, "Belediyemiz, 2014 itibarı ile o kadar borç ve sıkıntı içerisindeydi. Türkiye’de ilçe bazında en borçlu belediye Sungurlu Belediyesi idi. Ama bunlar bizi hiç bir zaman yıldırmadı" dedi.

’Ulaşım sorununu ortadan kaldırdık’

Geçmişte alınan 50 aracın ödemesinin Mayıs ayı itibarıyla bitirdiklerini kaydeden Başkan Şahiner, "İlçemizin acil sıkıntılarından bir tanesi ulaşım sıkıntısıydı. Belirli mahallelere ulaşım olmadığı gibi belirli yerlere siyaset yüzünden ulaşım olmuyordu. Belediye olarak 6 yeni araba aldık. Manisa Belediyesi, Adana Belediyesi ve Mersin Belediyesinden 3 adet hibe araç aldık. İlçemizin 15 mahallesine de servislerimizi başlattık. Öncesinde bir mahalleden diğer mahalleye geçerken iki biletle geçiliyordu. Biz bunu tek bilete indirdik. Şehit aileleri ve 65 yaş üstüne de ücretsiz yaptık. Araçlarımızın da haziran ayı itibarıyla tüm borçlarını bitiriyoruz. Bu konuda iller bankası dahil diğer bankalardan da bir kuruş kredi kullanmadık. Kendi bünyemizden kendi çalışmasıyla ödendi" diye konuştu.

Sungurlumuzun yıllardır bir kanayan yarası olan kapalı pazar yeri 2013 itibarıyla Sungurlu’da 10,5 trilyon ile ihalesi yapılmıştı. 2 trilyona yakın ise para harcanmıştı diyen Başkan Şahiner, "Yanlış yer tespitinden dolayı atıl durumda duruyordu. 10,5 trilyona yapılamayan kapalı pazar yerini biz cumartesi pazarı denilen yere 700 bin liraya yaptık. Bu kapalı pazar yerini yaparken de kendi bütçemizden her hangi bir kredi kullanmadık" dedi.

’Pazar arabası uygulaması başlattık’

Belediye başkanı olarak insanlarımızın yüzlerini güldürüyorsak, iyi ve kötü günlerinde o insanlarımızın yanında oluyorsak, o insanların sizlere bakış açısı değişiyor diyen Başkan Şahiner, "Sistem içerisindeki Belediye başkanları halktan uzak, ben yaptım ben ettim yapıyorlar. Ama bizdeki sistemiz de ben yaptım değil. Hep birlikte yaptık, hep birlikte başardık. Eğer ki o insanlarda projelerimize güç verirse, istenilen başarı yakalanıyor. Kapalı pazar yerinde alışveriş araçları koyduk. Pazara gelen vatandaşlarımız alışverişlerini daha rahat şekilde yapıyorlar. Bu uygulamayı bölgede ilk defa biz başlattık" şeklinde konuştu.

İlçemiz hayvancılıkla uğraşan bir bölge olmasına rağmen kapalı hayvan pazar yerimiz hiç yoktu diyen Başkan Şahiner, "Mevcut pazar yerimiz Fen Lisesinin olduğu yerdeydi. Tabi ki bu durum Sungurlumuza yakışmıyordu. Çünkü öğrencilerimiz kokudan orada ders filan yapamıyordu. Bizlerde hayvan pazarını oradan kaldırarak, mezbahanemizin yanına kapalı hayvan pazar yerini 2016 itibarıyla bitirdik" dedi.

’Sungurlunun çehresi değişti’

Şehir merkezinde caddelerimizin yol, altyapı, kaldırım ve ışıklandırma çalışmalarını 2017 itibarıyla bitirdiklerini söyleyen Başkan Şahiner, "Yapmış olduğumuz şehir merkezindeki çalışmalarla Sungurlumuzun çehresini görüntüsü değişti. Her zaman söylediğimiz gibi ya Sungurlu şehir olduğunu bilmeli yada köy olduğunu bilecek. Bizim amacımız, Sungurlu şehir olduğunu bilmesi gerekiyor. Bilmesi içinde görüntüsünü değiştirmemiz gerekiyordu. Bu çalışmalarımızı hızlı bir şekilde 4 ay gibi bir sürede bitirdik. Sungurlu’ya gelen insanlar Sungurlu’yu geldiklerinde tanıyamadılar. Bu çalışmamızı da kendi bütçemizden yaptık. Her hangi bir kredi kullanmadık" diye konuştu.

’Vatandaşlarımız piknik yapmak için başka yerlere gidiyordu’

Bayanlarımızı evlerden çıkarmamız gerekiyor, bunun içinde mahallerimize kültür evleri yapıyoruz diyen Başkan Şahiner, "Sungurlu’da insanlarımızın piknik yapacağı bir mesire alanı yoktu. Vatandaşlarımız ya Hacılarhanı, Salman Köyü yada Alaca’ya gidiyordu. Bu Sungurlu’nun bir ihtiyacı dedik ve mesire alanını yapıp vatandaşımızın hizmetine sunduk. Birinci etabı bitirdikten sonra baktık, mesire yerimiz yeterli olmuyor. İkinci etaba doğru başlayıp, bitirdik. Ama buda yeterli olmayınca Akçalı mevkiinde 3. etap çalışmamıza başladık. 2017 yaz sezonuna bu mesire alanımızı yetiştirdik" dedi.

’70 kilometrelik alanı asfaltla kapladık’

İlçenin kenar mahallerine şimdi kadar hiç bir asfalt ve parke taşı çalışması yapılmamıştı. Kenar mahalleler hep kenara itelenmişti. Mahallede yaşayan çocuklarımız kışın çamurda okula gittikleri için ayakkabıları çamur içinde okula gitmek zorunda kalıyordu diyen Başkan Şahiner, "Bizlerde çalışmalarımıza yıllardır kanalizasyonu ve yolu olmayan Gürpınar Mahallesi’nden başladık. 3 ay gibi bir süre bütün çalışmalarımızı tamamlayıp, hizmete sunduk. Bütçemiz sınırlı olmasından dolayı dışarıdan alamıyorduk. 70 kilometre gibi bir alanı sathi

kaplama yapmamız gerekiyordu. 3,5 ay gibi kısa bir süre 70 kilometrelik alanı asfaltla kapladık. Geldiğimizde Sunar şirketi vardı. Biz bu şirketi 2,5 milyon bir borçla devraldık. Batan bir şirketi tekrar canlandırarak 2014-2017 yılları arası 144 bin metrekare kilitli parke, 39 bin metrekare bordür döşedik. Bu senede 60 bin metrekare kilitli parke çalışması başlatacağız" ifadelerini kullandı.

’Engelli kardeşlerimizin daima yanındayız

Engelli kardeşlerimizin her zaman yanında olduk diyen Başkan Şahiner, "Olmaya da devam edeceğiz. Gücümüzün yettiği kadarıyla taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Engelli kardeşlerimize tekerlikli sandalye yardımlarımız devam ediyor. Ramazan ayında Atatürk meydanına iftar çadırı kuruyoruz. Kurduğumuz iftar çadırında günlük 850 kişiye iftar yemeği veriyoruz. Bu iftarları hayırsever vatandaşlarımız karşılıyor" diye konuştu.

’7 bin 500 kişi kültür gezilerine katıldı’

Kültür gezileri kapsamında Sungurlu’dan dışarı çıkmayan vatandaşları Nevşehir, Konya, Çanakkale, Hacı Bektaş-ı Veli, Amasya ve Samsun’a götürdüklerini kaydeden Başkan Şahiner, "Bu zamana kadar yaklaşık 7 bin 500 vatandaşımızı kültür gezileri kapsamında gezdirdik. Bunun içinde yeni bir otobüs daha aldık. Bu yıl içinde de kültür gezilerimiz artarak devam edecektir" dedi.