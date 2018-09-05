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05 Eylül 2018 11:41

Başkan Şahiner genç çiftin nikahını kıydı

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, genç çiftin mutluluğuna ortak oldu.

Başkan Şahiner genç çiftin nikahını kıydı

05 Eylül 2018 11:41


İlçenin tanınmış ailelerinden öğretmen Güler-Haydar Peşmen çiftinin oğlu Mahmut Andaç, Hatice-Seyit Koç çiftinin kızı Tuğba ile hayatını birleştirdi. Genç çiftin nikahını Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner kıydı.


Düğüne katılan Başkan Şahiner genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyerek, evliliklerin uzun soluklu olması temennisinde bulundu.


Evlenen gençlere ve ailelerine çeşitli görevler düştüğünü hatırlatan Başkan Şahiner, "Evliliklerin mutlaka sevgi ve saygı üzerine kurulması lazım. Bunlar mutlaka olmalıdır. Hoşgörü olmalıdır. Birbirimizi sevip, sayacağız. Cenab-ı Allah sizleri bir yastıkta kocatsın. Allah hayırlı uğurlu etsin" şeklinde konuştu.




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