Başkan şahiner personeliyle bayramlaştı

Başkan Şahiner, Mahmut Atalay spor salonu’nda yapılan geleneksel bayramlaşma öncesinde belediye binasında personeliyle bir araya geldi.

Belediye binasında düzenlenen programda konuşan Başkan Şahiner “Sungurlu’nun geleceği için gece gündüz demeden tüm enerjisiyle çalışan, siz değerli çalışma arkadaşlarımızla bir araya gelmenin mutluluğu içerisindeyim. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Hep birlikte sevdiklerinizle beraber daha nice mutlu bayramlar geçirmenizi diliyorum”. dedi.

Programa Başkan Abdulkadir Şahiner’in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Yılmaz ve Bahri Sezen, İl Genel Meclisi Üyesi Celal Güngör, Belediye Meclis Üyeleri, Birim Amirleri, personeller ve vatandaşlar katıldı.