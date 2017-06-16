Başkan Şahiner vatandaşlarla iftarda buluştu

Belediye Başkanı Şahiner, "Geleneksel hale gelen bu iftar, kıymetli vatandaşlarımızı bir araya getirme, bu ayın feyzinden ve bereketinden istifade ettirmeyi esas almaktadır” dedi. Konuşmasında Ramazan ayının önemine vurgu yapan Başkan Şahiner, "İçerisinde bulunduğumuz ay bizler için çok mübarek, kutsal bir aydır. On bir ayın sultanı ve cennet kapılarının açıldığı, cehennem kapılarının kapandığı bir aydır. Bunun için böyle mübarek bir ayda bir araya gelmenin, birbirimizin yüzüne bakmanın, hasret gidermenin yapılacak ibadetler içerisinde önemli bir yeri vardır” diye konuştu. İftar programı ikramların ardından yapılan dua ile sona erdi.

İftar programı sonrasında Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner ve vatandaşlar yapımında son aşamaya gelinen Alparslan Türkeş Caddesi ve ilçe genelinde yapılan çalışmaları incelediler.

Atatürk meydanında bulunan iftar çadırında verilen iftar yemeğine Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Yılmaz, Bahri Sezen ve vatandaşlar katıldı.