İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Şahiner yol çalışmalarını inceledi

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, İlçe Belediyesi tarafından mahallelerde başlatılan kilit parke, bordür ve kaldırım yenileme çalışmalarını inceledi.


Bahçelievler Mahallesi Şehit İlhan Çaylan Caddesinde kaldırım çalışmalarını inceleyen Başkan Şahiner daha sonra yine Bahçelievler Mahallesi Seyitler Sokak olarak bilinen bölgede yapımı devam eden park çalışmasını inceledi.


Başkan yardımcılarıyla birlikte çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Şahiner, "Vatandaşlarımızın yazın tozdan, yağmurlu havalarda ise çamurdan kurtulması ve rahat etmesi için parke taşı döşeme, yenileme, kaldırım ve yol çalışmaları aralıksız bir şekilde Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince sürdürülecek" dedi.


Şahiner ayrıca inceleme esnasında yanına gelen çocuklarla yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler dağıttı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.