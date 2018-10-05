Başkan Şahiner yol çalışmalarını inceledi

Bahçelievler Mahallesi Şehit İlhan Çaylan Caddesinde kaldırım çalışmalarını inceleyen Başkan Şahiner daha sonra yine Bahçelievler Mahallesi Seyitler Sokak olarak bilinen bölgede yapımı devam eden park çalışmasını inceledi.

Başkan yardımcılarıyla birlikte çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Şahiner, "Vatandaşlarımızın yazın tozdan, yağmurlu havalarda ise çamurdan kurtulması ve rahat etmesi için parke taşı döşeme, yenileme, kaldırım ve yol çalışmaları aralıksız bir şekilde Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince sürdürülecek" dedi.

Şahiner ayrıca inceleme esnasında yanına gelen çocuklarla yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler dağıttı.