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30 Aralık 2016 19:20

Başkan Şahiner’den anlamlı hediye

Başkan Şahiner’den anlamlı hediye

30 Aralık 2016 19:20

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, soğuk hava şartlarında Bölge Trafik İstasyonu önünde kurulan kontrol noktasında nöbet tutan polis ve askerlerin üşümemesi için soğuğa dayanıklı nöbet kulübesi ve ısıtıcı hediye etti.
Sungurlu Bölge Trafik İstasyon Amirliği’ni ziyaret eden Belediye Başkanı Abdulakadir Şahiner’e Belediye Başkan yardımcıları Bahri Sezen, Ahmet Yılmaz ve Sefa Karslı eşlik etti. İlçe Emniyet Müdürü Uğur Çalışkan ile bir süre görüşen Başkan Şahiner, çadırdan yapılan kontrol noktasından nöbet tutan asker ve polislerin üşümemesi için soğuğa dayanıklı nöbet kulübesi ve ısıtıcı hediye etti. Asker ve polislerle bir süre görüşen Başkan Şahiner, onlara tatlı ikramında bulundu.
Güvenliğimiz için gece gündüz demeden çalışan Emniyet ve Jandarma personelimiz için soğuğa dayanıklı nöbet kulübesi ve ısıtıcı hediye ettik diyen Başkan Şahiner, "Ülkemizin ve İlçemizin huzuru için var gücüyle çalışan bütün güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum .Rabbim onları tüm kötülüklerden korusun" ifadelerini kullandı.



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