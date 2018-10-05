Başkan Şahiner'den duyarlı davranış

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Gökçam Köyü'nde ikamet eden Canan Sabancılar, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'i arayarak bakımını üstlendiği köpekleri için yiyecek, veteriner ve ilaç talebinde bulundu. Kendisine iletilen talebe olumlu cevap veren Başkan Şahiner'de Gökçam köyüne bir araç dolusu ekmek ve veteriner hekimi göndererek destek verdi.

Duyarlılığı için Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'e teşekkür eden Canan Sabancılar, ”Başkanımıza ne zaman ulaşsak bizi geri çevirmeyerek taleplerimizi yerine getirdi. Bugün ve her zaman hayvanlarımızın yanında olacağını söyledi. Kendisine desteği ve duyarlılığı için teşekkür ederim.” dedi.

Hayvanları koruma günü sebebiyle bir açıklama yapan Başkan Şahiner'de,” Dünya Hayvanları Koruma Federasyonu 4 Ekim tarihini Hayvan Hakları Günü olarak ilan etmiştir. Hayvan sevgisini kısa da olsa bir gün kutluyoruz. İnsanlarımızın hayvan sevgisi konusunda bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Sevginin ve şefkatin olmadığı bir toplum gelişemez. Hayvanları sevmeyenler insanları sevemezler. Hayvanlar dünyayı birlikte paylaştığımız varlıklardır; doğanın dengesinin korunmasında, besin zincirinin oluşumunda olmazsa olmaz rolleri bulunmaktadır. Yaşayan tüm canlılar gibi onlar da, doğanın, eşit haklı bireyidir. Bu nedenle tüm hayvanların saygı görme hakkı vardır ve hiçbirine zalimce davranılamaz. Zorunlu olmadan bir hayvanın öldürülmesi yaşama karşı işlenmiş suçtur. Hayvanlara yardımcı olma ya çalışan gönüllülere destek olmak için hazırız.”ifadelerini kullandı.