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04 Temmuz 2017 17:31

Başkan Şahiner’den esnaf ziyareti

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

Başkan Şahiner’den esnaf ziyareti

04 Temmuz 2017 17:31


Muhsin Yazıcıoğlu Caddesinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Şahiner, sıcak havaya rağmen cadde esnaflarını dolaşan Başkan Şahiner’e esnaflar yoğun ilgi gösterdi.


Yoğun bir mesai içerisinde çalıştıklarını ifade eden Başkan Şahiner, "Yaşanabilir bir Sungurlu için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmalarımıza devam etmekteyiz. İnşallah en kısa sürece Muhsin Yazıcıoğlu caddesinde de çalışmalarımızı tamamlayarak siz değerli esnaflarımızın ve halkımızın hizmetine sunacağız. Her fırsatımız da esnaflarımızı ziyaret ederek onların derdini dinleyip, istekleri olup olmadığını soruyoruz" dedi.


Gidilmedik yer, ziyaret edilmedik kimse bırakmayacaklarını kaydeden Başkan Şahiner, "Vatandaşlarımız kendilerini ziyaret eden, talep ve şikayetlerini dinleyen bir belediye başkanının olmasından son derece memnunlar. Gerçekleştirdiğimiz ziyaretler de en küçük sorununu bile kısa zamanda çözüme kavuşması noktasında ilgili birimlere talimat veriyoruz. Makam odasında oturup talimat vermek yerine birebir halk ve esnaf ziyaretleri yaparak yoğun şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.




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