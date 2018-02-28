Başkan Şahiner’den şeker fabrikaları kararına tepki

14 şeker fabrikasının özelleştirilmesi kararına sert tepki gösteren Başkan Şahiner, şeker pancarının sanayi üretimine sağladığı kazancın yanında, kırsalda ve fabrikalarda çalışan yüz binlerce insana da istihdam imkanı sağladığına dikkat çekti.

Şeker fabrikalarının satışının ülke ve halkın çıkarlarına tamamen aykırı olduğunu savunan Başkan Şahiner, "Özelleştirileceği ifade edilen bu fabrikalar bir süre sonra asli unsurlarının dışında değerlendirilecek ve fabrikalar kapanacaktır. Bu fabrikalarda çalışan binlerce çalışan işlerinden olacak, binlerce üretici ise doğrudan etkilenerek pancar ekimi yapamayacaklardır. İşsizlik ve kırsaldan göç artacağı gibi geri kalan fabrikalarında satışının önünü açacaktır" dedi.

"Fabrikalar satılırsa nişasta bazlı şekere mahkum oluruz"

"Bu anlamda ülkemiz sanayisi ve tarımı kaybederken, kazanan bir kısım sermayedar ve ülkemizin en verimli tarım arazilerine hukuka aykırı olarak açtıkları fabrikalarda mısır nişastasının kimyasal yollarla parçalanmasından elde edilen nişasta bazlı şekerler üreten ABD’nin küresel şirketi olacaktır" diyen Başkan Şahiner, "14 fabrikası özelleştirmeye açılan Türkşeker’in kotası 1404 ton. Örneğin ABD’li firma gelip birkaç fabrikayı alıp daha sonra da kapatırsa üretim ve kota düşer, sağlığa zararlı olan nişasta bazlı şekerin önü iyice açılır, halkımız nişasta bazlı şekere mahkum olur” şeklinde konuştu.

Gelecek nesillere miras olacak şeker fabrikalarının kapatılmaması gerektiğini söyleyen Başkan Şahiner, tüm siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının alınan bu karardan dönülmesi konusunda ortak hareket etmeleri gerektiğinin altını çizdi.