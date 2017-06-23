Bayat Belediyesi’nden afet evlerinde alt yapı çalışması

Fen İşlerine bağlı ekipler Yeni Mahalleye bağlı Afet evleri ve Karaçalı mevkiinde fosseptik çukurların ortadan kaldırılması için başlattıkları çalışma kapsamında 600 metrelik bir alanda kanalizasyon hattı döşeme çalışması yapacak.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, ilçede eksik olan altyapı sorunlarını tespit ettiklerini belirterek, “Yeni Mahalle Afet Evleri ve Karaçalı mevkilerinde ikamet eden vatandaşlarımızın yıllardan beri atıksu hizmeti alamıyordu. Fosseptik çukurlarıyla idare edilen bölgeleri tespit ettikten sonra kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarına başladık. Ekiplerimiz 150 metrelik alanda 300 mm, 550 metrelik bir alanda 200 mm çapında koruger borular kullanarak sorunu gidermeye çalışıyorlar. Döşemenin bitmesi ile birlikte evlerin fosseptik çukurları ıslah edilip kanal bağlantısı yapılarak atık su sorunları ortadan kalkacaktır. Ekiplerimiz ilçe genelinde var gücü ile çalışmalarını sürdürüyor” dedi.