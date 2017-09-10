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10 Eylül 2017 15:56

Bayat MYO eğitime başlıyor

Çorum’un Bayat ilçesinde bu yıl açılacak olan Meslek Yüksekokulu 62 öğrencisiyle yeni eğitim yılına başlıyor.

Bayat MYO eğitime başlıyor

10 Eylül 2017 15:56


Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokuluna bağlı Bayat Yerleşkesinde açılacak olan Spor Yönetimi ve İç Mimarlık Tasarım bölümleri ait 62 öğrenci kayıt işlemini tamamlandı. Yeni eğitim öğretim yılında Bayat Belediyesi aldığı meclis kararıyla Spor Yönetimi ve İç Mimarlık Tasarım bölümlerini 1,2 ve 3’üncü sıra tercih yapan ve kayıt olan öğrencilere her ay Bayat Belediyesince burs verilecek. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Zekeriya Işık Bayat ilçesine giderek Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü ve okul müdürleri ile bir toplantı yaptı. Toplantıda eğitim-öğretim yılı öncesi yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi.


Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, üniversitenin ilçede gerçekleştireceği eğitim yatırımlarına her türlü desteği vereceklerini belirterek, “İlçemizin otel, misafirhane, konferans salonu, parklar, spor kompleksleriyle, sosyal donatı alanları olarak hizmete hazır durumdayız. Belediye meclisimizin aldığı kararla öğrencilerimize burs vereceğiz. Bu hizmet ve yatırımın ilçemiz için son derece hayati öneme sahip olduğunu biliyoruz. Çok emek verdik ve bir ilki daha Bayat’ımıza kazandırdık. Halkımıza hayırlı olsun ” dedi.




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