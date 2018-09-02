Bayat yamaç paraşütçülerinin yeni gözdesi olmaya aday

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Bayat Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Bayat Kaymakamlığı işbirliğinde ilk kez yamaç paraşütü ile atlayış düzenlendi. Merzifon Derin Yamaç Spor Kulübü başta olmak üzere Çorum, Ankara, Çankırı ve Samsun’dan gelen 25 sporcu, Asma Tepesi mevkiinden yamaç paraşütü ile uçuş yaptı. Yaklaşık 6 saat süren uçuşlarda sporcular gökyüzünde Türk bayrağı da açtı. İlçede ilk kez yapılan uçuş renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte Bayat Kaymakamı Oğuzhan Ocak ve İlçe Emniyet Müdürü Mert Demir de tandem uçuşu ile ilk yamaç paraşütü deneyimini yaşadılar.

Kaymakam Oğuzhan Ocak, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlarken Bayat’a gelerek yamaç paraşütü yapan ve kendisinin de bu deneyimi yaşamasını sağlayan uçuş ekibine teşekkür etti. Ocak, Bayat’ta bundan sonraki yıllarda da bu tür etkinliklerin yapılacağını söyledi.

Sporcular ise, Asma Tepesi’nde hem güney hem kuzey rüzgârlarının bulunduğunu, bölgenin yamaç paraşütü için oldukça elverişli bir uçuş alanı olduğunu belirterek, yakın ilgi ve alakalarından dolayı Kaymakam Oğuzhan Ocak ve Bayat halkına teşekkür ettiler. Konuk sporcular, Kaymakam Ocak’ı önümüzdeki günlerde Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yapılacak festivallere davet ettiler.