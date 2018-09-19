Bayat'ta Gaziler Günü kutlandı

Çorum'un Bayat ilçesinde Gaziler günü çeşitli etkinlilerle kutlandı.

Törende bir konuşma yapan Bayat Kaymakamı Oğuzhan Ocak, gazilerin şehitlerle birlikte cumhuriyetin teminatı ve temel taşı olduğunu belirterek, “Vatan savunmasında şehit ve gazi olmak kadar güzel bir mertebe olamaz. Şehit nurlanmış, Gazi onurlanmış askerdir.Vatanımızın, devletimizin ve demokrasimizin müdafaası sırasında şehit olan vatan evlatlarımız ve kahraman gazilerimiz milletimizin baş tacıdır. Gazilerimiz ve şehitlerimizin geride bıraktıkları aileleri milletimizin en kutsal emanetleridir. Bu duygularla, bugün 97.'sini idrak ettiğimiz Gaziler Günümüzü tekrar tebrik ediyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ebediyete intikal etmiş gazilerimizi ve aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, gazilik mertebesi ile şereflenmiş hayatta olan gazilerimize de sağlıklı ve huzur dolu ömürler diliyorum” dedi.

Törene Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, İlçe Emniyet Amiri Mustafa Akmaz, İlçe Jandarma Komutanı Kd. Bçvş. Ömer Hacıköylü, daire amirleri, gaziler ve şehit aileleri ile vatandaşlar katıldı. Program gaziler ve şehit aileleri onuruna verilen yemeğin ardından sona erdi.