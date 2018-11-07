İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bayat'ta ilk kez oryantiring yarışı yapıldı

Çorum’un Bayat ilçesinde ilk kez okul sporları oryantiring (harita yardımıyla yön bulma) yarışması yapıldı.

Çorum'un Bayat ilçesinde ilk kez okul sporları oryantiring (harita yardımıyla yön bulma) yarışması yapıldı.


Çorum Oryantring İl Birinciliği mücadelesinin ilk ayağının gerçekleştirildiği etkinlikte 12 ile 18 yaş grupları arasında düzenlenen müsabakalarda sporcular ilçe merkezinde gizlenen hedeflere en önce ulaşarak yarışmayı bitirmeyi hedeflediler. Kondisyon ve hedeflerin eğlenceye dönüştüğü yarışmada dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen törenle verildi.


Oryantring Çorum İl Temsilcisi Duran Torbacıoğlu, Bayat ilçesinde ilk defa yapılan oryantiring okul sporları yarışlarını heyecanlı ve başarılı bir şekilde tamamladığını söyledi. Yarışmaya katılan öğrenciler ise bu yarışmadan dolayı çok memnun olduklarını belirterek, devam etmesini istediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.