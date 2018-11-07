Bayat'ta ilk kez oryantiring yarışı yapıldı

Çorum'un Bayat ilçesinde ilk kez okul sporları oryantiring (harita yardımıyla yön bulma) yarışması yapıldı.

Çorum Oryantring İl Birinciliği mücadelesinin ilk ayağının gerçekleştirildiği etkinlikte 12 ile 18 yaş grupları arasında düzenlenen müsabakalarda sporcular ilçe merkezinde gizlenen hedeflere en önce ulaşarak yarışmayı bitirmeyi hedeflediler. Kondisyon ve hedeflerin eğlenceye dönüştüğü yarışmada dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen törenle verildi.

Oryantring Çorum İl Temsilcisi Duran Torbacıoğlu, Bayat ilçesinde ilk defa yapılan oryantiring okul sporları yarışlarını heyecanlı ve başarılı bir şekilde tamamladığını söyledi. Yarışmaya katılan öğrenciler ise bu yarışmadan dolayı çok memnun olduklarını belirterek, devam etmesini istediler.