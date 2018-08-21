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21 Ağustos 2018 23:06

Bayram Günü Evlerinden Oldular

Çorum’un Sungurlu ilçesinde iki katlı ahşap müstakil evde çıkan yangında, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bayram Günü Evlerinden Oldular

21 Ağustos 2018 23:06


Edinilen bilgiye göre, Hacettepe Mahallesi Şehit Piyade Er Fatih Mehmet Karaman Caddesi üzerinde bulunan İbrahim Toklu’ya ait evde yangın çıktı. Komşuların ihbarı ile olay yerine 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri 4 araçla yangına müdahale ederken, yangın sırasında evde bulunan Satı Toklu alevlerin arasında kaldı. Komşularının yardımı ile evden çıkarılan Toklu, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Yangın sonrası müstakil ev kullanılamaz hale gelirken, yangın esnasında evde bulunan 5 adet mutfak tüpünün patlamaması ise olası bir faciayı önledi. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına yangının, ev sahiplerinin kurban kestikten sonra balkonda et pişirdiği sırada meydana geldiği iddia edildi.


Yanan evini gözyaşları içerisinde izleyen İbrahim Toklu yakınlarının ısrarına rağmen evinden ayrılamadı. Olay yerine gelen Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, yangınzede aileye teselli verirken, “Bugün talihsiz bir yangın kazası yaşadık. Şükür ki cana gelmedi. İtfaiye ekiplerimizin zamanında müdahalesi ile zamanında söndürdük. Yaşlı insanlarımız, biz devamlı onların yanında olduk. Bu yangınımızda da onların yanında olacağız. Bilsinler ki Sungurlu Belediyesi her zaman onların yanında” ifadelerini kullandı.




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