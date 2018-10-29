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Bayram kutlamaları için evden çıkan 12 yaşındaki çocuk Uşak'ta bulundu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bayram kutlamalarında gittiğini belirterek evden ayrılan 12 yaşındaki kız çocuğu Uşak’ta bulundu.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bayram kutlamalarında gittiğini belirterek evden ayrılan 12 yaşındaki kız çocuğu Uşak'ta bulundu.


Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Sedat Baran Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Rüya Tayranoğlu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenine katılmak için evden çıktı. Küçük çocuğun evine dönmemesi ve kendisinden bir daha haber alınmaması üzerine ailesi polis ekiplerine haber verdi.


Minik Rüya'nın bulunması için Çorum'dan uzman ekip çağırılırken tüm il emniyet müdürlükleri de bilgilendirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda minik Rüya 15 saat sonra Uşak'ın Banaz ilçesinde uygulama noktasında bulundu.


Minik Rüya'nın ailesinin çocuklarını Sungurlu'ya getirmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

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