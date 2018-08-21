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21 Ağustos 2018 08:41

Bayram sabahı feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 4’ü ağır 6 kişi de yaralandı.

Bayram sabahı feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

21 Ağustos 2018 08:41


Edinilen bilgilere göre, kaza, sabah saatlerinde Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 13. kilometresinde meydana geldi. Ankara’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Mücahit Keyvan (31) yönetimindeki 06 DJ 402 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak sazlık alana devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Mücahit Keyvan ile otomobilde yolcu olarak bulunan Seyhan (34), Muhammed Furkan (10), Meral (40), Buğra Efe (4), Melisa (3), Özlem (27) ve Nisa Keyvan (8) yaralandı.


Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, Seyhan ve Muhammed Furkan Keyvan doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralan Buğra Efe, Melisa, Mücahit ve Meral Keyvan ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.


Kazada ailenin Ankara’dan Sungurlu’ya bağlı Arıcı Köyü’ne bayram tatilini geçirmek için geldikleri öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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