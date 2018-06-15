Diğer
Kategoriler
15 Haziran 2018 09:09

Bayram şekeri polisten

Çorum’da polis ekipleri, Ramazan Bayramı’nın ilk saatlerinde durdurdukları sürücülerin bayramını kutlayarak şeker ikram etti.

Bayram şekeri polisten

15 Haziran 2018 09:09


Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmeleri için arefe gününden itibaren yoğun bir mesai harcayan polis ekipleri Ankara-Çorum karayolunda sabahın ilk ışıklarına kadar denetimlerini sürdürdü.


Ankara karayolunda oluşturulan uygulama noktasında durdurulan sürücüler araçlarının evrakının kontrol edileceğini sanarken polis ekiplerinin bayram şekeri ikramını görünce şaşırdı. Bazı sürücüler şeker ikramının ardından polislere sarılarak bayramlarını kutladı.


Denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getiren sürücüler bu tür uygulamaların devam etmesini isterken yola çıkan sürücülerden trafik kurallarına uymaları için çağrıda bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇORUM HABERLERİ
ÇORUM HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç