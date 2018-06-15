Bayram şekeri polisten

Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmeleri için arefe gününden itibaren yoğun bir mesai harcayan polis ekipleri Ankara-Çorum karayolunda sabahın ilk ışıklarına kadar denetimlerini sürdürdü.

Ankara karayolunda oluşturulan uygulama noktasında durdurulan sürücüler araçlarının evrakının kontrol edileceğini sanarken polis ekiplerinin bayram şekeri ikramını görünce şaşırdı. Bazı sürücüler şeker ikramının ardından polislere sarılarak bayramlarını kutladı.

Denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getiren sürücüler bu tür uygulamaların devam etmesini isterken yola çıkan sürücülerden trafik kurallarına uymaları için çağrıda bulundu.