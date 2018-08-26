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26 Ağustos 2018 16:48

Bayram ziyaretine gelen gencin cesedi Kızılırmak’ta bulundu

Çorum’un Osmancık ilçesindeki Kızılırmak Nehri’nde bir gencin cesedi bulundu.

Bayram ziyaretine gelen gencin cesedi Kızılırmak’ta bulundu

26 Ağustos 2018 16:48


Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe köyü yakınlarından geçen Kızılırmak kenarında balık avına giden vatandaşlar suyun üstünde bir cesedin sürüklendiğini görünce jandarmaya haber verdi. Bir süre cesedi ırmaktan çıkarmak için uğraşan vatandaşlar çabaları akıntının çok fazla olması sebebiyle sonuçsuz kalırken, jandarma ekipleri cesedi Karaçay bendinde beklemeye başladı. Havanın kararması ile çalışmaların güçlükle yürütüldüğü esnada cesedin bende yaklaştığını gören ekipler müdahale etmek istedi fakat şiddetli akıntıyla birlikte ceset hızla sürüklenerek bendi geçti. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarının sonuç vermemesi üzerine olay yerine AFAD ekipleri çağrıldı. Çorum’dan gelen AFAD ekipleri yaklaşık 3 saat boyunca baraj gölü yüzeyinde arama çalışmalarını sürdürdü. Havanın karanlık olması ve akıntının şiddetli olması çalışmaları zorlaştırdı. AFAD ekipleri bir süre sonra arama çalışmalarını sabah devam etmek üzere sonlandırdı. Sabah erken saatlerde tekrar olay yerine gelen ekipler arama kurtarma çalışmalarını yeniden başlattı. AFAD ekipleri bir süre sonra Kargı HES Baraj gölünde Kızıltepe köyü yakınlarında adının Hüseyin Ferhat D. olduğu tespit edilen 19 yaşındaki gencin cesedine ulaştı.


İstanbul Pendik nüfusuna kayıtlı olduğu tespit edilen talihsiz gencin Ovacıksuyu köyündeki yakınlarını bayram ziyaretine geldiği bilgilerine ulaşıldı.


Cenazesi jandarma ekipleri tarafından Osmancık Devlet Hastanesi Morguna kaldırılan talihsiz gencin Kızılırmak’a ne şekilde ve nereden düşerek boğulduğu öğrenilemezken, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.




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