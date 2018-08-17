Bayramda et tüketimine dikkat

Diyetisyen Gamze Uğraç, kırmızı etin yararlarını anlatırken, fazla tüketilmesi durumun ortaya çıkabilecek rahatsızlıklar hakkında da açıklamalar yaptı. Diyetisyen Uğraç, ayrıca etin pişirilmesi ve hangi gıdalar ile tüketilmesi gerektiği konularında bilgi verdi.

Kırmızı etin yararlarının yanı sıra fazla tüketiminde ortaya çıkacak rahatsızlıklara değinen Diyetisyen Uğraç, "Bayramlar tüm aile bireylerini, dostları bir araya getiren, sevgi ve mutluluğun göstergesi olarak simgelenen geniş sofraların kurulduğu mutlu ve keyifli günlerdir. Kurban Bayramı’nın yılda bir defa olmasından dolayı et tüketimiyle bunun yanı sıra tatlılar ve böreklerin tüketim miktarı ve sıklığı artmaktadır. Kırmızı etler proteince zengin besinlerdir. Ayrıca demir, çinko, selenyum gibi mineralleri ve B1, B6, B12 ve D gibi vitamin gruplarını da içermektedir. Ayrıca kırmızı etler yağ asidi yüksek ve kolesterol içeriği yüksek besinlerdir. Bu nedenle hipertansiyon, diyabet, kalp hastalıkları, mide rahatsızlığı olan bireylerin ve yaşlıların et tüketirken dikkatli olması lazım" şeklinde konuştu.

"Kavurmanıza ilave yağ koymayın"

Bayram sofralarında aşırı yemekten kaçınılması ve yemekleri hazırlarken dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Diyetisyen Uğraç, "Kurban Bayramı’nda, yağsız veya az yağlı etleri tercih etmeli, eti kısıtlı miktarlarda tüketmeli, aşırıya kaçılmamalıdır. Alınması gereken önlemlerin herkes için geçerli olduğu unutulmamalıdır. Bayram dönemlerinde hem bazı küçük ama etkili beslenme önlemleriyle hem sağlığınızı koruyabilir hem de bayram ikramlarının keyfini çıkarabilirsiniz. Kavurmanın içine ilave yağ koymamak, et kestiğimiz tahtalarda çiğ sebze doğramamak, et yemeğinin yanına pilav, tatlı, börek yerine salata, bulgur pilavı ya da esmer pirinç eklemek bu önlemlerden bazılarıdır" dedi.