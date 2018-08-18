Bayramda Kist Hidatik hastalığına dikkat

Hastane personeli tarafından dağıtılan broşürlerle sağlıklı beslenme ve hidatik hastalığı konusunda vatandaşlar uyarıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi Organ Bağışı Birim Sorumlusu Fatih Sağır yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulunarak Kurban Bayramı’nda yapılan kesimler sonrası kistli sakatatların, köpek ve diğer etçil hayvanların ulaşamayacağı şekilde bertaraf edilmeleri gerektiğini vurguladı.

Sağır, Kist Hidatik hastalığının, hayvanlardan insanlara bulaşan bir parazit hastalığı olduğunu belirterek, "Kist hidatik kedi, köpek gibi hayvanlardan insanlara geçen bir parazit nedeniyle başta karaciğer olmak üzere bazı organların içinde, içi sıvı dolu kistlerin oluşmasıdır. Kist hidatik en çok karaciğerde olmak üzere, akciğer, dalak, böbrek, kalp gibi birçok organda oluşabilir. Kistin büyüklüğü, karaciğerde yerleştiği bölge, içindeki parazit yavrularının canlı olup olmaması ve iltihaplı olup olmamasına bağlı olarak değişir. En sık karşılaşılan şikayetler karın ağrısı, bulantı, kusma, şişkinlik, sarılık, zayıflama ve ateştir" dedi

Hastalığın bulaşma yollarını anlatan Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi Organ Bağışı Birim Sorumlusu Fatih Sağır, "Paraziti taşıyan köpek, çakal, tilki, kurt gibi hayvanların dışkısı ile parazitin yumurtaları etrafa saçılır. Meyve ve sebze gibi yiyecekler bu yumurtalar ile kirlenir. Bu şekilde kirlenmiş yiyeceklerin tüketilmesi nedeniyle hastalık insanlara bulaşabilir" dedi.

Hastalıktan korunma yollarını anlatan Sağır, "Kurban Bayramında kestiğiniz hayvanların kistli organlarını köpeklere yedirmeyin, derin bir çukura gömün. Sebze ve meyveleri iyice yıkadıktan sonra tüketin. Köpeklere dokunduktan sonra ellerinizi iyice yıkayın. Kaynağını bilmediğiniz suları içmeyin" şeklinde konuştu.