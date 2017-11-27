Bektaş, direkt uçuşlara destek olmak için Frankfurt’a gitti

THY’nin Ankara’dan Frankfurt, Viyana, Berlin ve Paris’e başlayan uçuşlarına destek için Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran başkanlığındaki Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bektaş’ın da bulunduğu 170 kişilik heyet Frankfurt’a gitti. ATO’nun direkt uçuşlara destek vermek amacıyla gerçekleştirdiği Frankfurt ziyaretinde kongre ve fuar turizmi konusunda da görüşmeler gerçekleştirildi.

Toplantıda Türkiye-AB ilişkileri de ele alındı. Toplantıda konuşan eski TBMM Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Cemil Çiçek, Türkiye ile AB ilişkilerinde Verheugen’in katkılarının büyük olduğunu belirterek, bugün de bu ilişkileri sürdürecek bir Verheugen’in olması gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin bu ilişkilerden yana olduğunu belirten Çiçek, "Türkiye hiçbir zaman AB üyeliğinden vazgeçmedi. 2000’li yılların başında Türkiye Kopenhag kriterleri sürecini yaşadı ve bunu başardı. AB ile ilgili 58 yasa çıkardık. Hak ve özgürlükleri doğrudan ilgilendiren zor yasaları çıkardık. AB ilişkilerinin geliştirilmesi için müstakil bir bakanlık dahi kuruldu" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, Ankara’dan direkt uçuş bulunmamasının aktarmalı gidişler nedeniyle 4-5 saatlik kayba yol açtığını dile getirdi. ’Bugün en kıymetli şey paradan sonra zaman kaybıdır’ diyen Hisarcıklıoğlu, “Ankaralılar olarak sadece biz değil, Çorum’dan, Eskişehir’den gelen vatandaşlarımız için de geçerli. ATO’nun bu girişimi İç Anadolu’nun tamamına şimdi bir avantaj sağlandı. Biz İstanbul üzerinden giderken, gelen için bu daha büyük bir sorundu. Ama asıl gelen yatırımcının işi kolaylaştı. Çünkü yatırımcı kolay ulaştığı yere yatırım yapıyor. Bu seferlerin artık Ankara üzerinden yapılması karşılıklı olarak bizim kazancımızı değil, bizim şehrimize yapılan yatırımdan yararlananlara da faydalı olacak. Büyük bir problem çözüldü ATO ile birlikte bunu sağladık” diye konuştu.

Bektaş: “Uygulama Çorumlu iş adamları için de büyük bir fırsat”

‘Ankara Uçuyor’ sloganı ile Frankfurt’a gerçekleşen seyahat sonrası açıklama yapan Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bektaş, “Ankara’dan yurt dışına direkt uçuşların arttırılması için bir yıldır girişimlerde bulunan ATO Yönetim kurulu Başkanı Gürsel Baran’a, yönetim kuruluna ve destek veren kurumlara emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Frankfurt, dünyanın en önemli kongre ve fuar şehirlerinden birisi. Ankara’nın da Frankfurt benzeri bir kongre ve fuar şehri olması için elimizden gelen çabayı göstermeye hazırız. Uçuşlar, hepimize otomatikman hem zaman hem kolaylık sağlamış olacak. Bu Çorumlu iş adamları için de büyük bir fırsat. Çorum ve çevre illerinde Ekonomik ve ticari ilişkilerinde büyük avantaj sağlayacak” ifadelerini kullandı.