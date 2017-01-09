Bektaş ve Boyraz, Gazeteciler Günü’nü kutladı

Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mustafa Boyraz ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bektaş; 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Türkiye’de, gazetecilere sosyal ve ekonomik haklar sağlayan ve Türk basınında bir dönüm noktası olan 212 sayılı yasanın 10 Ocak 1961 yılında kabul edilmesiyle birlikte, her yıl 10 Ocak tarihi "Çalışan Gazeteciler Günü" olarak kutlandığını hatırlatan Boyraz ve Bektaş,yaptıkları açıklama da şu ifadelere yer verdiler; “Toplumun haber alma ihtiyacını yerel ve ulusal platformda zor şartlarda fedakârca karşılayan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyoruz. Basın demokrasinin olmazsa olmaz ayaklarından birini oluşturmaktadır. Gazetecilik, fedakârlık ve sorumluluk isteyen zor şartlarda yapılan önemli bir meslektir. Kamu yararına hizmet yapmakta olan gazeteci arkadaşlarımız, ülkemizin olduğu gibi ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Demokrasinin güçlenmesinde, basın kuruluşlarının önemli katkıları vardır. Gazetecilerin, halkımızı gelişen olaylar hakkında bilgilendirmek için ortaya koydukları emek kutsaldır. “Bugün gelinen noktada ilimizin tanıtımı, yerel ve ulusal vizyonda gündeme taşınması noktasında basın mensupları önemli bir görev üstlenmiştir. Tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü Ticaret Borsası adına kutlar, meslek yaşamlarında başarılarının devamını dileriz”