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28 Haziran 2018 15:31

Belediye personeline eğitim semineri

Çorum Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından iletişim becerileri konusunda eğitim semineri düzenledi.

Belediye personeline eğitim semineri

28 Haziran 2018 15:31


Turgut Özal iş Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen eğitim seminerine İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Murat Gür, Zabıta Müdürü Mustafa Kanat ve çok sayıda belediye personeli katıldı.


Özel bir Hastanede Psikolog olarak görev yapan Oğuzhan Cevizci, “Etkili İletişim Becerileri, Beden Dili ve Kişisel Gelişim” konularında katılımcıları bilgilendirdi. Etkili iletişim ve kişisel gelişimin çok önemli olduğunu söyleyen Cevizci, seminerde “empatinin” önemini vurguladı.


İnsan odaklı çalışan kişilerin zor bir meslek icra ettiklerini belirten Psikolog Oğuzhan Cevizci, ilk izlenimin önemli olduğunu ifade etti. 2 gün sürecek olan eğitim semineri Cuma günü son bulacak.




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