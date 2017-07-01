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01 Temmuz 2017 17:18

Belediyeden kilitli parke ve blordür çalışması

Sungurlu Belediyesi tarafından Bahçelievler Mahallesi’nde kilitli parke ve bordür çalışmaları başladı.

Belediyeden kilitli parke ve blordür çalışması

01 Temmuz 2017 17:18


Çalışmalar hakkında bilgi veren Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, yaz aylarında ilçenin dört bir köşesini şantiye haline getirdiklerini hatırlatarak, "Yapılan çalışmalarda uzun yıllardır el değmeyen mahallelerimize girdik, çivi dahi çakılmayan sokaklarımızda çalışmalar başlattık. Biz önce insan dedik, halkımızın huzuru ve ferahı için vermiş olduğumuz sözleri tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bahçelievler mahallesinde başlatmış olduğumuz çalışmalar sonucunda 4 bin metre bordür ve 25 bin metrekare parke taşı döşeyerek halkımızın özellikle kış aylarında yaşamış olduğu sıkıntıyı çözeceğiz. Bunun yanı sıra gurbet sokakta alt yapı çalışmalarını tamamlayarak yenileme çalışmalarımıza devam ediyoruz. " dedi.




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