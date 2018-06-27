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27 Haziran 2018 13:33

Benzin istasyonunda gergedan böceği buldu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir kişi gergedan böceği buldu.

Benzin istasyonunda gergedan böceği buldu

27 Haziran 2018 13:33


İlçede yaşayan Mustafa Erkabadayı, Akçay mahallesinde bulunan Petrol istasyonunda arkadaşlarıyla otururken, dünyanın en güçlü böceği olarak bilinen ve nadir bir tür olan erkek gergedan böceği (oryctes nasicornis) buldu.


Erkabadayı, başının üstündeki boynuza benzeyen çıkıntı nedeniyle gergedan böceği olarak bilinen ve kendi ağırlığının 850 katını kaldırabildiği için dünyanın en güçlü böceği olan bu nadir türü tekrar doğaya bıraktı.


Erkabadayı, internette yaptığı araştırmada, gergedan böceğinin kabuğunda bulunan keratin maddesinin kimya, kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılması nedeniyle değerli olduğunu öğrendiğini belirtti.


Basında daha önce çıkan haberlerden gergedan böceğini bildiğini belirten Erkabadayı, "Bu böcek bizim değil, doğanın. Bende bu yüzden bu böceği yaşam alanı olan doğaya bıraktım" diye konuştu.




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